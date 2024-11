Sergio Canales y su salida del Betis: "Mi tiempo con Pellegrini había acabado, se enfrió"

SEVILLA/En los últimos días salieron varios rumores en clave Real Betis Balompié relacionando una posible vuelta de Sergio Canales el equipo heliopolitano, pero el jugador cántabro se ha encargado rápidamente de diluirlos con sus palabras con los compañeros de Canal Sur Radio en las que ha reconocido que ahora mismo su lugar sigue estando en México y además ha dado algunas pinceladas sobre cómo terminó su relación con Pellegrini y algunos integrantes del vestuario. "A día de hoy, no hay posibilidad de que me vaya del Rayados. Me muestran cada día a diario que están muy contentos y que el objetivo es alcanzar campeonatos", destacaba el que fuese en su día capitán del equipo de las trece barras.

Y es que cuando salieron esas noticias se produjo una situación inesperada para él: "Fue una locura, no sé de dónde salió. Me desperté un día y tenía 50 mensajes de grupos de amigos. La gente diciendo que no les había avisado... No hay nada de verdad en eso, el Betis está muy bien y yo también estoy muy bien. Estoy centrado en ser campeón, soy de presente y no se me pasa eso por la cabeza. Obviamente que al Betis lo quiero muchísimo, que nunca podría cerrarle la puerta. Lo quiero como podría querer al Racing, pero ahora mismo no hay nada de nada. No he hablado con nadie y no hay interés por ninguna de las partes".

Sergio Canales, durante un partido con Rayados de Monterrey / Ig Canales

Una relación desgastada

Ya en alguna que otra ocasión Sergio Canales reconoció que su relación con Manuel Pellegrini había sufrido algún que otro desgaste, pero en su intervención en la radio de los andaluces lo ha vuelto a dejar claro: "Manuel es de los mejores entrenadores que he tenido. Siempre he tenido muy buen recuerdo de él y, conforme ha ido pasando el tiempo, le doy mucho valor haber compartido tiempo con él", admitía.

Y eso no sólo le ocurrió a él, también a otros compañeros: "Mi tiempo con Pellegrini había acabado, se enfrió. Llegó un momento, tras finalizar la temporada, en la que me di cuenta que mi ciclo se había terminado, al igual que ha pasado con muchos compañeros. Si hubiera sido sólo yo.... pero es que ha habido un cambio de ciclo muy rápido". Y es que su honestidad se ha notado en el discurso: "Me di cuenta porque creo que era muy importante para el Betis dar el 100% en todos los sentidos. Saber que el día a día vas a dar el 100% y que lo van a sacar de ti. Yo creo que había llegado a mi techo, había acabado el ciclo y, probablemente, me iba a costar mucho la siguiente temporada. Lo hablamos como personas, también estaba agradecido de que me entendiesen, fue antes de saber que tenía la posibilidad de ir al Rayados".

Sergio Canales reclama una acción junto a Diego Lainez en el Monterrey-Tigres. / Miguel Sierra

La posibilidad de volver a vestir de verdiblanco

"Quiero mucho al Betis y jamás cerraría ninguna puerta, pero me cuesta muchísimo pensar en el futuro. Tu cabeza se va, creo que hay que dar todo lo que hay que dar en el sitio en el que estás. Si algún día llega esa situación, la veré en ese momento. El Betis es el club que más me ha marcado en mi carrera junto al Racing y estoy muy agradecidos a ellos", dijo. Al final, no termina de cerrar la opción de forma contundente.