Sergio Canales: "Por supuesto que no cierro la puerta del Betis"

SEVILLA/No cabe duda de que Sergio Canales es uno de los mejores futbolistas que han pasado por la disciplina del Real Betis Balompié y que tanto él como muchas otras personas pensaban que se iba a terminar retirando en el equipo en el que mejor ha rendido a lo largo de su carrera deportiva. En las últimas horas, en las que ha sido noticia, ha hablado con los compañeros de Diario AS.

Precisamente sobre la idea de dar sus últimos coletazos como profesional en el Benito Villamarín fue de lo primero sobre lo que habló en clave verdiblanca: "En mi cabeza siempre estuvo retirarme en el Betis, no le voy a engañar. Lo sabe toda la gente de mi entorno. Pero antes de tener esta oferta de Monterrey yo ya era consciente de que mi ciclo había terminado. Y creo que también era bueno para el club. Tengo un cariño especial al Betis y a su afición, pero era el momento de dar un paso al lado y dejar que nuevos futbolistas continuasen con el proyecto, para que el equipo siguiera creciendo. Por eso me pone feliz que gente del nivel de Isco o Lo Celso jueguen allí. En mi cabeza siempre estuvo retirarme en el Betis, pero necesitaba salir de mi zona de confort. También era bueno para el club”.

Canales celebrando su gol con Monterrey en la madrugada de este domingo / Rayados / Sergio Canales

Jugadores de alto nivel con los que, de momento, no coincide

Precisamente sobre Isco y Lo Celso y el hecho de no haber podido coincidir con jugadores de este nivel en el momento actual del club también dejó su opinión: "Con Gio ya conviví durante la temporada 2018-19, mi primer año en el Betis, y es de los jugadores con los que mejor me lo he pasado, nos entendimos muy bien tanto dentro como fuera del campo. Guardo mucho cariño a Lo Celso y le envié un mensaje cuando ya estaba sonando para volver allí. Me parece top y súper competitivo. Igual que Isco, claro, que es un jugador con una trayectoria espectacular. Son futbolistas con los que me encanta coincidir, como ocurrió con Fekir, que también me lo hizo pasar muy bien sobre el césped".

Aunque realmente todavía no ve el final de su carrera cerca: "Pues a ver, ¿eh? Yo mismo me he sorprendido de lo bien que me encuentro físicamente, cada vez me veo mejor. Aquí en México el fútbol es muy físico, de mucha transición y vertical. Y el 90% de los partidos que jugamos fuera de casa estamos 2.000 y pico metros de altura, que se nota una barbaridad".

Sergio Canales, durante un partido con Rayados de Monterrey / Ig Canales

¿Cierra la puerta a volver al Betis?

"A día de hoy me veo aquí, por el respeto y el cariño que me han mostrado tanto la afición como el Monterrey. No me da para pensar en otra cosa. Sí que me gustaría volver a España a jugar si cuando llegue el momento me sigo encontrando cien por cien. ¿El Betis? Por supuesto que no cierro esa puerta, o la del Racing. Son los dos equipos con los que más me identifico, y de hecho los que suelo seguir por la televisión, además de la Selección".

Por último, quiso dejar claro que no tiene nada que ver con la negociación de contrato de Mateo Flores: “He alucinado un poco. Simplemente, esto es un proyecto de la agencia que me va a representar. Se trata de asesorar a chicos jóvenes en detalles sobre su día a día: médicos, físicos, de motivación, calidad del sueño y esas cosas. Ayudo un poco desde fuera o doy mi opinión para ayudar a los jugadores a que saquen su máximo rendimiento deportivo. Pero yo estoy al margen de cualquier negociación de contrato para esos chicos y quería dejarlo claro”.