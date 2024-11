Souleymane Faye: "Con la lesión me di cuenta que también hay que trabajar la mente"

SEVILLA/Llegó un poco nervioso. Normal, era su primera entrevista con un medio que no fuesen los oficiales del club. Aunque se esté convirtiendo en un futbolista de altísimo nivel tenía que curtirse en los medios y ahí estaba Diario de Sevilla, para ser el primer altavoz del máximo goleador actual del Betis Deportivo y también del Grupo II de Primera RFEF, que por cierto, lideran los de Arzu. Souleymane Faye, delantero de 21 años que lidera al filial del Real Betis Balompié en ese sueño que muchos ven lejano como es el posible ascenso a Segunda División.

Un chico sencillo, humilde, que tiene sueños en verdiblanco y que ahora mismo es una esponja que absorbe todo el conocimiento futbolístico que puede para desarrollarlo en el campo. Y todo, como él mismo ha mostrado con sus palabras, a base de trabajo con los pies siempre en el suelo.

-Vamos a empezar por sus inicios... ¿Cómo lo recuerda?

-Pues allí empecé en una academia que se llamaba Galaxy Football Academy. Era muy bueno junto a los demás, pero luego me he desmarcado con la selección. Fui muy temprano con la Sub-17, cuando tenía 15 años. Estuve en una Copa de África y también en una Copa del Mundo y ahí me ha conocido mucha gente y se me han abierto muchas puertas. Mi academia era una academia normal en la que no había ese proyecto de jugar en la primera liga de Senegal y el verdadero salto fue con el equipo nacional.

-¿Cómo vivió su paso a Europa? ¿Cómo recibió la noticia?

-Muy, muy contentos, la verdad. Estábamos mi familia, mis amigos, mis tíos, mi tías. Todos me llamaron. Es un salto muy complicado y estaban muy felices. La noticia me la comunica mi presidente del club, yo antes no tenía representante. Era él el que se encargaba de todo. El director deportivo del Granada ya había venido dos meses antes a verme a mí y a dos compañeros. Yo me enteré antes pero seguí entrenando y trabajando antes de que llegase este día. Fue todo muy bien.

Souleymane Faye posa en la ciudad deportiva Rafael Gordillo / José Ángel García

-En Granada coincidió con Samu Omorodion y con Bryan Zaragoza, ¿no?

-Sobre todo Bryan. Samu no estaba mucho con él. Cuando yo llegué allí tenía que estar con los sub-18 y luego me metieron con el filial. Estaba más con Bryan. Era una persona con la que me llevaba muy bien, tengo buena relación con él. Incluso hablamos algunas veces. Lo veo mucho, está haciendo muy buenas cosas y lo apoyo para que siga así también.

Su llegada al Betis

-Después de Granada y Talavera, llegó el Betis...

-Eso sí que no me lo esperaba. Fue un día muy feliz cuando me lo dijo mi repre. Tenía muchas ganas de venir al Betis, ya lo conocía porque había un jugador senegalés, Sabaly, así que a veces veía los partidos del equipo. Conocía a algunos jugadores más como Fekir. Antes de llegar ya estaba muy ilusionado.

-¿Cómo vivió el año pasado con el tema de las lesiones?

-La verdad es que lo pasé muy mal. Era la primera vez que me quedaba como tres o cuatro semanas sin jugar al fútbol. Lo pasé muy mal. Pero son cosas que pasan en el fútbol y es mejor que te pase antes que cuando estés muy bien. Me han ayudado mucho la gente del club y se lo agradezco mucho. Lo pasé mal pero trabajé muy duro para que cuando llegase mi momento pudiera estar bien para ayudar al equipo.

La importancia de cuidar la mente para Souleymane Faye / José Ángel García

La importancia de la mente

-El trabajo de la mente es importante en este sentido...

-Yo la verdad es que antes no quería este tipo de cosas. Pero cuando me pasó lo de la lesión, ahí me di cuenta que también hay que trabajar la mente. Son cosas que a veces se olvidan y la mente hay que trabajarlo. Me alegro de que el club apueste por eso y la verdad es que este año también se están notando en los resultados. Lo veo muy bien.

-La gente le pide para el primer equipo, ¿cómo lo lleva?

-Yo me lo tomo normal. También depende del jugador. Me estoy focalizando con mi equipo y haciendo lo que tengo que hacer. Luego, si eso toca, pues toca. Pero de momento me concentro en mi filial y haciendo lo que tengo que hacer.

Un estado de forma increíble

-Máximo goleador del equipo y de 1ºRFEF con cinco goles y dos asistencias

-Ahora mismo estoy muy feliz, la verdad. Intento disfrutar cada momento porque el año pasado no lo había tenido. Toca disfrutar, ayudar al equipo y ahora mismo estoy muy feliz. Yo me conozco y sé de lo que soy capaz. Aunque me salgan así las cosas siempre tengo los pies en el suelo y sigo trabajando para el momento en el que pueda ayudar al equipo.

-¿Qué cifras se marca para esta temporada?

-He empezado muy bien la temporada con cinco tantos, esperemos llegar a un poco más. Cuando empecé el curso dije 10 goles, pero ahora que voy muy bien esperemos meter algún gol más.

Souleymane Faye en la ciudad deportiva Rafael Gordillo para su entrevista con Diario de Sevilla / José Ángel García

El gran momento del filial

-Lo importante de este equipo es que son una familia...

-Es que nos conocemos del año pasado y además ha venido nueva gente y los hemos metido muy rápido en el barco. Somos muy solidarios. Hay gente que viene mucho y que no se ve, pero que nos ayuda. Se habla mucho de Souley, de Jesús o de Dani, pero hay mucha gente que apoyan al grupo, que hacen un trabajo invisible y eso también se nota. Tenemos un buen grupo y esperemos seguir así.

Un chico con muchos sueños

-¿Qué quiere conseguir en el Betis?

-Uno de mis sueños sería debutar con el primer equipo en el Benito Villamarín. He ido a ver muchos partidos, he estado con la afición, he visto como es... Y la verdad es que es increíble. Es uno de los sueños que quiero realizar. Ya jugué la fase de ascenso ahí contra el Pontevedra y fue increíble. Vinieron cerca de 15.000 o 17.000 personas. Imagínate debutar ahí con 50.000 personas.

Los sueños de Souleymane Faye con el Betis / José Ángel García

Los referentes de Souleymane Faye

-¿En el Betis? ¿En la selección?

-A mí me gusta ser único. Pero veo a muchos jugadores, como Abde. Lo miro mucho, me gusta cómo juega. Isco también, tú sabes, no hay mucho que hablar de él. Luego en la selección, Sadio Mané. Es un ejemplo para todos los senegaleses.

-¿Cómo fue ese momento del debut con la absoluta de Senegal?

-¡Uf! Yo había estado en todas las categorías de Senegal, pero cuando me llamaron... No me lo esperaba. Lo disfruté mucho. Estaba con muchos compañeros míos y me lo pasé muy bien. Era como otro de los retos que yo tenía y muy bien. Con la selección siempre hay ganas de volver y muchas ganas también de ayudar a tu país.