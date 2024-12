Llegó la esperada llamada a un entrenamiento con el Betis

SEVILLA/El Real Betis Balompié ha vuelto en la mañana de este martes a tener una sesión de entrenamiento para preparar el partido del próximo jueves en Moldavia ante el Petrocub en la penúltima jornada de la UEFA Conference League. Ya entrenó el lunes después del partido contra al Barça, pero fue a puerta cerrada para los medios de comunicación. En la sesión de hoy se han podido obsevar varias novedades importantes y sobre todo, se han confirmado algunas malas noticias en relación con la enfermería del equipo. La sesión comenzó con la normativa charla del Ingeniero previa a los ejercicios de calentamiento en el comienzo del entrenamiento. Aquí se siguen observando las caras de concentración de los futbolistas mientras que en el apartado posterior, lo que destaca es el buen ambiente de un vestuario que siempre emite el mismo mensaje: "todos juntos".

La mejor de las noticias ha sido la continuidad de Johnny Cardoso. El estadounidense poco a poco sigue recuperándose de su lesión muscular y si no ocurre nada raro, como ya pasó con Fornals la semana pasada, debería estar en la convocatoria para Europa este miércoles. Eso sí, a pesar del regreso del pivote, su vuelta al campo debería ser bastante paulatina. Aunque el verdadero nombre propio ha ido en torno al Betis Deportivo, Souleymane Faye.

Jesús Rodríguez y Souleymane Faye celebran el tanto del extremo izquierdo en la goleada del Betis Deportivo / Manu Colchón

Una llamada demasiado esperada

No hay ningún tipo de duda en el rendimiento que está dando Souleymane Faye en el filial verdiblanco. La posición en la que más está rindiendo es de extremo diestro, aunque dependiendo de cómo se pongan los partidos para los de Arzu, suele moverse por todo el frente del ataque. Rápido, escurridizo, potente y con una capacidad goleadora creciente a sus 22 años. A lo largo de este curso ha tenido muchos problemas en ese perfil Pellegrini, y había extrañado mucho que todavía no sumase un sólo entrenamiento con el primer equipo. Es cierto que no puede jugar en Conference League este jueves, pero al menos esa llamada ya supone una motivación extra para el chico de cara a la Copa del Rey y LaLiga. En Diario de Sevilla pudimos hablar con él y conocer sus objetivos.

El resto de jugadores del filial que han trabajado a las órdenes del entrenador chileno han sido: Jesús Rodríguez, Mateo Flores, Carlos Reina y Elyaz Zidane. Lo normal es que los dos primeros sean titulares ante el Petrocub.

Souleymane Faye posa en la ciudad deportiva Rafael Gordillo / José Ángel García

La amplia lista de lesionados

Los jugadores que hoy no han trabajado con el primer equipo han sido: Lo Celso, Bellerín, Rui Silva, Marc Roca, Fornals, Mendy y William Carvalho. En el caso del de Rosario no hay problema de lesión, sino que al no jugar por sanción está recuperándose físicamente del partido ante el club blaugrana. Si hay problemas físicos en el resto. El más preocupante, el caso de Fornals, que ha sufrido una recaída y apunta a perderse este encuentro, y también el del Villarreal.

El caso de Rui Silva es la mayor incógnita. Se retiró en el calentamiento del pasado partido y está a la espera de pruebas para determinar el alcance de su problema en el hombro.