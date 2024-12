Contra las cuerdas y con ocho problemas

SEVILLA/La historia del Betis en competición europea sigue escribiéndose poco a poco en lo que será una semana bastante intensa para el club heliopolitano. La pasada semana con la victoria ante el Sant Andreu cortó una racha negativa de tres derrotas consecutivas. A ello le siguió el empate ante el FC Barcelona que bien pudo ser una victoria y que se erigió como la vuelta a las buenas sensaciones del equipo y un partido que debe servir como espejo de cara a lo que viene en los próximos días. El fin de semana duelo directo en La Cerámica ante el Villarreal, pero lo más importante es este jueves, en Moldavia, ante el Petrocub en un partido en el que los verdiblancos se la juegan para asegurar el pase a la ronda de play-off de la UEFA Conference League.

Por si fuese poca la presión que van a llevar simplemente por conseguir un resultado positivo, Manuel Pellegrini tendrá que dejarse en Sevilla a una nómina muy amplia de futbolistas (muchos de ellos de un nivel determinante), lo que puede complicar, y mucho, el papel en el viejo continente. Algunos por no estar inscritos desde el mes de agosto, otros por lesión y el impulsivo Giovani Lo Celso por la sanción recibida al ser expulsado en Mladá Boleslav (una sanción que también se extiende al choque ante el HJK Helsinki de la próxima semana en el Benito Villamarín.

Lo Celso, en una imagen de impotencia durante el partido en Boreslav. / Martin Divisek / Efe

La amplia nómina de lesionados

La enfermería es una auténtica pesadilla para el vestuario verdiblanco en este curso y también para su entrenador, que es el que tiene que hacer los planteamientos y los equipos iniciales cada partido. Para empezar, la mala noticia de Rui Silva. En el calentamiento del partido ante el FC Barcelona sintió molestias en el hombro y, como Pellegrini mismamente dijo, no estará el jueves. Por lesión tampoco estará Héctor Bellerín. Sigue recuperándose del edema óseo que sufrió en el tobillo y no se le espera precisamente pronto. Tampoco a Nobel Mendy que sigue trabajando en la puesta a punto tras el esguince de rodilla sufrido con el Betis Deportivo.

En el centro del campo la situación es un poco más gris. Marc Roca tampoco va a estar ya que sigue inmerso en ese proceso de recuperación de su tobillo a través de un tratamiento de células madre. Sergi Altimira viene sufriendo algunas molestias desde antes del choque contra el Sant Andreu y Mateo Flores terminó un poco contracturado el pasado sábado, aunque estos dos si estarán (a pesar de no estar al 100%). Las grandes dudas son Johnny Cardoso y Pablo Fornals. Aunque ahora mismo son serias dudas, todo apunta a que el estadounidense sí estará en la convocatoria pero la cantidad de minutos que disputará, siguiendo la lógica del Ingeniero, no será demasiado alta. Por su parte, el de Castellón de la Plana no parece que vaya a poder llegar debido a las malas sensaciones sufridas en su retorno la pasada semana.

Isco entra al campo en lugar de Mateo Flores. / Antonio Pizarro

La lista UEFA, para terminar de lapidar

Por lesión van a ser cuatro bajas aseguradas, aunque podrían ser más dependiendo de lo que ocurra con los dos últimos citados (con mala suerte, seis). A estas hay que añadir la ya mencionada de Giovani Lo Celso por esa sanción de dos partidos. Y por si fuera poco, Manuel Pellegrini tampoco podrá contar con Isco Alarcón (que acaba de volver tras siete meses de ausencia y tendría aquí una gran oportunidad para coger rodaje), Fran Vieites (que asumirá la titularidad en LaLiga ante la baja de Rui Silva pero que dejará a Adrián sólo ante el peligro) e Iker Losada.

Por lo tanto, serán ocho bajas aseguradas con la posibilidad de ser aún más si no se recupera ninguno de los lesionados. Con esto, y la ayuda de los canteranos, tendrá que ganar, sí o sí, si no quiere quedarse prácticamente fuera de la Conference League y confirmar así el mayor ridículo de la era Pellegrini.