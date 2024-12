Betis: El foco, en la actitud

Sevilla/La actitud es la clave en la vida. La forma en la que se encaran cada una de las situaciones afecta en el restado final. No es lo mismo, futbolísticamente hablando, salir al césped ya derrotado o sin ganas que con el cuchillo entre los dientes y, por lo que sea, no ha lo mismo para los jugadores del Betis tener enfrente al Atlético de Madrid o Barcelona que al Celje o el Mladá Boleslav o incluso el Sant Andreu o el Valencia. La forma en la que encaró el choque el conjunto de Manuel Pellegrini ante el líder respondió a la demanda de una afición que le exigía a su equipo personalidad, orgullo y una intensidad en el juego que venía echándose en falta desde hace tiempo y que ahora, como aseguraron tras el encuentro el técnico y los jugadores, hay que mantener en las próximas citas para que las buenas formas mostradas ante el Barça no sean sólo un espejismo.

“Si juegas así contra el Barcelona, hay que acercarse a esta versión siempre en todos los encuentros”, relataba el chileno tras el choque, mostrándose muy contento con la actuación de los suyos, una visión que comparten en el vestuario al hilo de las palabras de otros protagonistas. “Si cada día jugamos con esta actitud y todos empujamos hacia el mismo lado, afición y equipo, nos irá mejor”, dijo Chimy Ávila, mientras que Diego Llorente que “éste es el camino a seguir”. Todos lo tienen bastan claro, lo que lleva a preguntarse por qué unas veces sí y otras veces, demasiadas en el último mes, no se ha jugado con esa fuerza e intensidad que eleva el nivel colectivo de todo el grupo.

Desde que se retomó la competición tras el último parón el Betis sólo ganó uno de los cinco partidos disputados, aunque venía de derrotar al Celje sobre la bocina en un choque que encendió todas las alarmas y empatar con el Celta un partido en el que pudo vencer, pero también perder, dejando irregulares sensaciones. Un sí, pero no que se hizo patente después contra el entonces colista Valencia no dando la talla, encajando una goleada y perdiendo también en sus visitas al Mladá Boleslav y Real Sociedad. Luego logró un balsámico triunfo copero contra el Sant Andreu. Brotes verdes, al menos en cuanto a resultado, que han tenido su continuidad ante el Barcelona en un choque en el que por fin vio la hinchada al Betis que esperaba.

Pese a la mejora ante el Barça, lo cierto es que el Betis ha sumado sólo 3 de los últimos 15 puntos en LaLiga

Ahora le quedan por delante cuatro importantes citas antes del final del año en las que toca jugar con la misma actitud para que se cumpla el deseo de Pellegrini de llegar con vida en todas las competiciones a enero, cuando espera ir recuperando a más efectivos. Los siguientes, tras Isco, deben ser Fornals, Johnny Cardoso y Bellerín. En la Copa ya lo logró, aunque el 4 o el 5 de enero se jugará los dieciseisavos de final ante un rival que conocerá este lunes, y ahora debe hacerlo en la Conference League sacando dos citas decisivas, la primera el jueves visitando al Petrocub antes de recibir al HJK Helsinki, y en LaLiga, en la que debe recuperar el pulso y volver a ganar, lo que no hace desde el 27 de octubre cuando se impuso al Atlético, para no perder el tren europeo en el desplazamiento para enfrentarse con el Villarreal y cerrar el año en casa frente al Rayo Vallecano.

En estos encuentros el foco estará en la actitud de un Betis que se juega mucho en ese objetivo de llegar vivo a enero. Las rotaciones tendrán importancia en Europa, pero no pueden ser una excusa sino una motivación más para los que menos oportunidades tienen. Y ahí ya no es cuestión de la mano del entrenador, sino sólo de los futbolistas, que son al fin y al cabo los que están en el césped. Contra el Petrocub en tierras moldavas no estarán Lo Celso, sancionado, Isco, Iker Losada o Fran Vieites, que no están inscritos, además de los lesionados. Será el momento de que los Ricardo Rodríguez, Juanmi o Bakambu den el paso adelante en caso de que Pellegrini apueste por ellos, aunque visto lo visto y si de verdad quiere darle la importancia que tiene el encuentro el once titular debería parecerse más al que salió contra el Barça que al que sufrió para superar al Sant Andreu. Titulares o suplentes, la actitud es la clave de este Betis “disminuido”, como dijo el propio técnico en alusión a todas las bajas con las que cuenta en sus filas. En la forma de encarar los problemas está parte de la solución y el conjunto verdiblanco necesita jugar como un bloque unido para que las ausencias se noten lo menos posible.