Pellegrini: "Pese al empate final me queda un sabor amargo"

Sevilla/Manuel Pellegrini se mostró "muy contento" por la actuación del equipo, que volvió a mostrar la intensidad, ganas y orgullo sobre el césped que reclamaba su afición y logró un empate ante el líder Barcelona que, pese a todo, deja un "sabor amargo" al técnico.

"Estoy muy contento por la actuación del equipo, que fue a buscar la portería del Barcelona con intensidad desde el inicio. Le debíamos una buena actuación a la hinchada y nuestro juego hizo que se metiera en el partido desde el inicio", explicó el chileno, que pese al empate a última hora acabó con un sabor agridulce: "Ante un rival como el Barcelona uno debe estar contento por el empate, pero tengo un sabor amargo porque tuvimos claras ocasiones de gol que no convertimos. No lo valoro como un buen punto, sino como una buena actuación del equipo. Por más que fuera el Barcelona si tienes cuatro o cinco ocasiones claras que el rival no tuvo uno no puede quedar contento", aseguró el chileno, que avisó: "Si juegas así contra el Barcelona, hay que acercarse a esta versión siempre en todos los encuentros".

El técnico verdiblanco destacó la "intensidad" con la que el conjunto bético se empeñó durante el choque, señalando que el grupo ha recuperado "el funcionamiento" óptimo perdido desde el último parón. "Nos centramos mucho en el encuentro contra el Atlético de Madrid, pero a principios de temporada hicimos buenos partido en los que merecimos más con ocasiones claras como ante el Mallorca o el Alavés y se nos escaparon puntos jugando bien. Actuaciones como ésta nos obligan a jugar todos los partidos con esta intensidad. Hay que tener cuidado, porque jugamos nueve partidos en un mes. El jueves en Conference no tendremos a Isco, Lo Celso, Marc Roca, Johnny, Iker Losada ni Fornals y el domingo, otyra vez con el Villarreal. El objetivo es llegar vivos en todas las competicions en enero y sumar los máximos puntos en la liga en la primera vuelta", apuntó el Ingeniero, que añadió: "Tras el último parón bajón sufrimos un bajón futbolístico. Son momentos que pasan durante la temporada, pero siempre respondemos en la liga. No es fácil jugar tres competiciones, pero voy a seguir con la misma confianza en la plantilla".

Pellegrini volivó a lamentar la falta de acierto cara a gol, "una tónica esta temporada", pero "el funcionamiento del equipo va mejorando". "Ahora nos están marcando con muy pocas llegadas. El funcionamiento lo hemos recuperado y ojalá podamos mantenernos en esa línea", agregó el preparador heliopolitano, consciente de que "el equipo no estaba funcionando como queríamos". "Pero ha sido un periodo puntual por distintos motivos. Con Johnny y Fornals ganamos cuatro encuentros y empatamos tres y se lesionaron juntos. Por distintas circuntancuias tuvimos que hacer cambios, pero éste ha sido siempre el mismo Betis de los últimos años. Va a ser importante este resultado para agarrar confianza, como el encuentro del miércoles. Criticada actuación o no, el partido de Copa también dio confianza para una plantilla con tantas bajas".

Además, el técnico se refirió al medio millar de partidos al que llegó en Primera División: "Son 500 partidos en una competición tan difícil como Primera División y 1.550 en toda mi carrera. No es fácil y estoy orgulloso de haberlo hecho dirigiendo a clubes importantes. Algo de mérito habrá cuando soy el único extranjero en llegar a esa cifra en España. Pero la ilusión y la exigencia no está en las estadísticas, sino en el partido siguiente y por eso trato de mantenerme vivo en la profesión", indicó.

Nombres propios

Pellegrini se refirió a la vuelta de Isco, "un jugador muy importante" para el vestuario. "Para Isco han sido muy importantes estas últimas semana de trabajo para sentir que la lesión está superada. Le va a costar agarrar su mejor forma y mientras mejor se sienta podrá entrenarse con más intensidad para tener más minutos", apuntó.

Además, Pellegrini explicó que "Mateo terminó contracturado, como Jesús Rodríguez con el Sant Andreu, porque notan el cambio de intensidad". "Es un jugador de ida y vuelta y cumplió con las expectativas que teníamos", afirnó el preprador, que habló sobre la baja de Rui Silva de última hora: "Ya venía con molestias menores en un hombro y sintió mayor dolor en el calentamiento y no quisimos arriesgar. Apostamos por Fran Vieites porque Adrián está inscrito en la Conference y Fran no y si le pasaba algo a Adrián nos quedábamos sin porteros en Europa".