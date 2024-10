Jesús Rodríguez y Mateo Flores, buenas noticias en el Betis con seis ausencias

SEVILLA/Qué dos formas tan diferentes de afrontar el inicio de una semana ha tenido el Real Betis Balompié en poco más de siete días. Hace una semana, Pellegrini y Marc Bartra tenían una charla en pleno entrenamiento junto al resto de sus compañeros con el objetivo de transmitirles que había que cambiar la dinámica que traían los verdiblancos con dos derrotas ante Legia y Sevilla. Hoy, esa charla inicial de Manuel Pellegrini seguramente habrá ido destinada a que se debe seguir con la imagen mostrada en Pamplona ante Osasuna que les permitió sumar de nuevo tres puntos importantes, hacerlo por primera vez fuera de casa y además cuando muy poca gente confiaba en los de las trece barras debido a la lesión de Lo Celso.

El de este lunes además era un entrenamiento en el que la atención la centraban varios nombres que deberían ser recuperados para la causa en una semana complicadísima en la que se enfrentarán a Copenhague el jueves y a Atlético de Madrid el domingo, dos históricos de la UEFA Champions League. Marc Roca (con un esguince de tobillo), Youssouf Sabaly (recuperándose de su lesión muscular con un plan específico) y Nobel Mendy (convocado con el filial para el partido ante el Mérida), fueron las bajas de la anterior convocatoria y a los que se esperaba ver sobre el césped y saber si estarán o no disponibles para la cita continental.

La charla de Pellegrini en el entrenamiento de este lunes

Las claves del entrenamiento de este lunes

El párrafo sencillo. William Carvalho, Isco y Lo Celso, lamentablemente, siguen siendo baja con el grupo. Marc Roca sigue convaleciente de sus problemas de tobillo que de momento le tienen apartado del terreno de juego. Se antoja muy complicado que pueda jugar este jueves ante el conjunto danés en la Conference League. Tampoco ha estado Johnny Cardoso, quien ya se sabe que tiene problemas de rodilla (jugando incluso infiltrado y con dolor desde hace un tiempo como avanzóp este periódico). Lo normal es que su ausencia se deba a una hoja de ruta específica para dar descanso a la articulación.

El sexto nombre que no ha entrenado es Diego Llorente. Tras el esfuerzo en El Sadar posiblemente acumule algún día más de descanso teniendo en cuenta que no jugará titular el jueves, ya que Natan, con su expulsión, no estará el fin de semana. Ha estado en la charla inicial con el resto de sus compañeros y luego se fue para dentro de las instalaciones.

Mateo y Jesús entrenan con el grupo / Manu Colchón

Semana importante para los jugadores del filial

La pasada semana no hicieron trabajo con el grupo en la mayoría de entrenamientos, pero el jueves sí trabajaron Dani Pérez, Souleymane Faye, Reina, Guirao y Mateo Flores. Aunque el viernes sólo repitió Mateo en lo que sería el inicio del fin de semana de sus sueños con un preciado debut en Primera División en el que dejó muy buenas sensaciones.

Hoy la buena noticia ha sido la vuelta de Jesús Rodríguez. El extremo dejó de entrenar con el primer equipo debido a unas dolencias musculares y reapareció el pasado domingo en Mérida con los de Arzu. El simple hecho de recibir el alta le ha bastado para volver a ser citado con Pellegrini junto a Mateo Flores, que tiene continuidad.

Habrá que esperar al miércoles en el entrenamiento previo al duelo para determinar si alguien del equipo de Arzu tiene opciones de jugar el jueves en un día tan importante, pero todo apunta a que sí habrá protagonismo del segundo equipo, al menos en la convocatoria.