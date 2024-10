Betis: Diego Llorente, pilar verdiblanco

Sevilla/La temporada avanza y son diez las jornadas que se llevan disputadas, y en el Betis hay un futbolista que, desde que comenzara a rodar la pelota, viene ofreciendo un muy buen rendimiento, siendo en estos momentos un pilar fundamental en la defensa: Diego Llorente.

A sus 31 años, atraviesa por una etapa en la que se lo ve más hecho, más maduro, y al que se le nota su paso por la Premier League y la Serie A, con una experiencia y una fiabilidad, por ahora, que lo convierten sin duda en jugador fundamental para Manuel Pellegrini, como así queda reflejado en la estadística.

Entre Liga y Conference, Llorente suma 1035 minutos, sólo Rui Silva acumula más, 1080

Y es que Diego Llorente es el segundo jugador del plantel del cuadro heliopolitano que más minutos suma en la presente campaña, entre Liga y Conference League, 1035; sólo superado por Rui Silva, que acumula 1080. El madrileño ha disputado al completo los diez encuentros que se llevan jugados en el campeonato liguero (900 minutos), mientras que en el europeo ha estado en 135, en la eliminatoria ante el Kryvbas, descansando en el partido ante el Legia en Varsovia. Esto refleja la importancia que para el preparador chileno tiene el zaguero madrileño, que viene demostrando su valía jugando tanto al lado de Natan como de Bartra.

De hecho, en El Sadar volvió a cuajar otra buena actuación, con una nota de 7,2 (sofascore.com) gracias a sus 7 despejes, un disparo bloqueado, tres intercepciones de balón, dos duelos ganados a ras de hierba y tres aéreos. Datos muy interesantes que muestran el serio partido de Diego Llorente ante el siempre aguerrido Osasuna, que dio mucho trabajo a la zaga bética.

El zaguero madrileño es el jugador del plantel bético que más intercepciones de balón lleva en Liga (17)

Otro dato importante que también pone en valor el buen momento que vive el 3 del equipo de Heliópolis es que es el futbolista de la plantilla que más recuperaciones de balón lleva en lo que va de Liga (17). Además, es el quinto futbolista de la Liga que más intercepciones de balón lleva (whoscored.com), en otro ejemplo más de la muy buena aportación que viene dando al Betis Diego Llorente.

El día de su presentación como nuevo jugador verdiblanco, ya dejó claro el defensa que se encontraba en un buen momento de su etapa futbolística y dejó claro por qué eligió al Betis: "El cariño que desde el primer minuto me han transmitido todos y el interés mostrado en mí, a través de llamadas para explicar el proyecto tan bonito que tiene el equipo, cómo es el club, su pasión y el sentimiento verdiblanco, ha sido clave. Al final, uno no es de piedra y este tipo de cosas logran convencer al jugador. Tuve muy claro que ésta era la siguiente etapa de mi carrera y estoy muy contento tanto a nivel personal como profesional. Ojalá pueda ayudar al Betis a cumplir todos los objetivos".

Llorente está mostrando su experiencia en la Premier y en la Serie A, es un defensa más completo

Una ayuda que está siendo muy importante, en estos momentos de la temporada, para unBetis en el que se le está viendo la cultura futbolística adquirida en otros países: "En Inglaterra fortalecí mucho todo el tema físico, mientras que en Italia he mejorado en lo táctico. He cogido lo mejor de cada competición y ahora soy un jugador mucho más completo que cuando me fui".

Y eso es lo que hasta el momento está demostrando Diego Llorente en el terreno de juego, una madurez futbolística que está ofreciendo en un Betis donde se ha asentado como una figura muy importante a nivel defensivo para Manuel Pellegrini, quien le está dando confianza a base de muchos minutos de juego. Mientras, el defensa se la devuelve con buena actuaciones, siendo en estos momentos un pilar verdiblanco.