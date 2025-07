Nelson Deossa, una opción más para el Betis en una lista que pierde candidatos

SEVILLA/El fichaje de los centrocampistas en el Real Betis Balompié parece que está tornando en una tarea complicada en este inicio del mercado veraniego. Si bien es cierto que todavía es 15 de julio (resta un mes para iniciar la competición), la realidad es que algunas de las operaciones que el conjunto verdiblanco tenía entre sus favoritas se han ido complicando, aunque la mesa y el catálogo verdiblanco es realmente amplio. Este lunes, el periodista especializado en el mercado de fichajes, Matteo Moretto, informaba sobre el interés del equipo de las trece barras en Nelson Deossa. Centrocampista colombiano de 25 años que juega en los rayados de Monterrey y que ha hecho un Mundial de Clubes sobresaliente. De hecho, se ha colado en el once inicial del torneo para algunas páginas web especializadas en métricas y su precio se ha encarecido por ello.

Diario de Sevilla ha podido constatar con fuentes cercanas al combinado mexicano el fuerte interés del Betis en hacerse con sus servicios. Su valor en Transfermarkt es de unos cinco millones de euros, pero en el país centroamericano ya hablan de una operación que podría alcanzar los 20 millones de euros con el equipo que consiga su compra. Unas cifras en las que en La Palmera han decidido no entrar, por ejemplo, con futbolistas que han gustado muchísimo como McKennie o Frendrup (siendo este una de sus opciones presentes todavía, pero poco viable económicamente).

Se complican las primeras opciones

En el Betis gustaba mucho Enzo Barrenechea. Pero el salario que pide el futbolista ha hecho que el conjunto verdiblanco pase al siguiente en la lista de opciones para el pivote. Frendrup es un futbolista que sigue gustando, pero cuyo precio de traspaso, a no ser que cambien de opinión en La Palmera, sigue siendo prohibitivo. También por caro no se ha avanzado más con Weston McKennie. Tanto el salario como las pretensiones de la Juventus se colocan inalcanzables. Asllani, otro perfil por el que han intentado negociar, parece que no quiere recalar en el proyecto verdiblanco según informan los compañeros italianos.

Dos opciones muy potentes han sido las de Rolando Mandragora y la de Gabriel Moscardo. La última información que Diario de Sevilla ha podido conseguir respecto al italiano va en la misma línea de lo publicado. Está a la espera de la gran oferta de renovación que le va a hacer la Fiorentina y en el momento en el que la reciba, dará una respuesta: firmar, o seguir adelante con lo que le ha ofrecido el Betis. A día de hoy, las sensaciones son que ampliará su contrato salvo sorpresa, escenario en el que entraría con fuerza el equipo bético. También gusta mucho el brasileño del PSG. Desde su entorno informan a este diario que el futbolista no ha dado el sí al proyecto bético, aunque sí le atrae mucho. Nada está decidido, pero emplazan a este miércoles como fecha clave para el desenlace de los acontecimientos. Pero desde Portugal informan que el SC Braga va a conseguir su cesión hasta 2026 con opción de ampliarla hasta 2027, por lo que pronto podría confirmarse como otra opción caída en Heliópolis.

Así ha sido el entrenamiento del Betis con Manu Fajardo, Álvaro Ladrón y Ramón Alarcón en Portugal

Una inversión que no puede esperar

Lo que sí está claro es que tanto para la posición de pivote como para la de mediocentro, la inversión que deben realizar en el conjunto verdiblanco debe ser notoria. Más atendiendo tanto a las plusvalías que han conseguido como a la calidad de los que se marchan (Cardoso y Carvalho). Ahora, de los nombres que han trascendido, solo Juan Ignacio Nardoni parece que 'sigue vivo' sin compromiso, pero todo apunta a que su valor podría ser bastante alto (viendo el perfil de ofertas que llevan en el Betis) y además, el Palmeiras aparece en informes sudamericanos como posible opción para el de Racing. Diario de Sevilla apuntó el nombre de Wilfred Ndidi como opción que gusta mucho, pero su salario sigue siendo algo difícil de asumir. Además, está valorado en unos 15 millones por el Leicester.

Y luego está el tema de Dani Ceballos. Ya ha quedado claro, por varias intervenciones públicas y filtradas, que no van a gastar una cantidad considerable en su incorporación. El futbolista, de momento, disfruta de sus vacaciones en su Utrera natal después de hacer un guiño claro y solicitado, al Betis, y comunicar que se reduciría su ficha a prácticamente la mitad por jugar en el equipo verdiblanco.