Las nueve bajas confirmadas en el Betis para medirse al Athletic

El Betis recibe este domingo al Athletic Club de Bilbao en el Benito Villamarín después de la eliminación de Conference League ante el Dinamo Zagreb. El conjunto verdiblanco, que este viernes regresa a Sevilla, apenas tendrá tiempo para lamerse las heridas europeas y necesita puntuar frente a los bilbaínos para retomar la senda positiva, además de mantenerse en la pugna por los puestos europeos en LaLiga.

Además, más allá del escaso tiempo del que disponen los béticos para preparar el compromiso liguero, el técnico Manuel Pellegrini sufrirá nuevamente las ausencias de varios futbolistas importantes. Con seis jugadores lesionados y tres sancionados, el Ingeniero tendrá que componer un once de circunstancias para buscar la mejor versión de su equipo contra los leones.

Seis lesionados y tres sancionados

El entrenador chileno padecerá las bajas de seis futbolistas que permanecen con dolencias físicas, casos de Isco Alarcón, Guido Rodríguez, Ayoze Pérez, Abner y Marc Bartra. A esta lista se suma Cédric Bakambu, que se lesionó durante el encuentro de Conference League con el Dinamo Zagreb: "Me duele el gemelo. No sé lo que tengo, lo estudiaremos con el cuerpo técnico, pero me dio el pinchazo desde el minuto 20 y era complicado seguir", indicó el delantero congoleño, mientras Pellegrini confirmó que no estará disponible para este domingo ni "alguna semana más".

Por otro lado, Marc Roca, Juan Miranda y Sokratis, los dos primeros titulares en Zagreb, vieron la quinta cartulina amarilla de la temporada la pasada semana contra el Alavés y cumplirán ciclo de amonestaciones este mismo fin de semana. De esta forma, nueve jugadores, muchos de ellos importantes para el Ingeniero, no serán de la partida ante el Athletic de Valverde.

En el plano positivo, el Betis recuperará a cuatro nombres propios que no estaban inscritos en competición continental, Chimy Ávila, Pablo Fornals, Altimira y Sabaly, todos ellos con opciones de ser titulares esta jornada. La principal incógnita surge con el lateral senegalés, que no compite desde hace unos seis meses y podría tener minutos desde el banquillo, dando lugar a Bellerín en el lateral diestro y a Ruibal en el izquierdo por las ausencias de Miranda y Abner.

Cabe recalcar que Germán Pezzella, Aitor Ruibal y Assane Diao están apercibidos de sanción y no jugarían en el Civitas Metropolitano con el Atlético de Madrid si ven una tarjeta amarilla durante el enfrentamiento con el conjunto rojiblanco.