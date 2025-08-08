El nuevo Betis Féminas arranca goleando (0-3)

Duelo del encuentro entre el Betís Féminas y el Córdoba

El Betis Féminas ha disputado en el día de hoy su primer partido de pretemporada, contra el Córdoba en la ciudad deportiva Rafael Gordillo. El primer once de este renovado betis lo formaron Ana Guerra, Mabel Sierra, Andrea, Ruth, Ángela, Paula, Sara Balma, Daniela, María Ruíz, Ana Manchón y Natalia Montilla.

El inicio arrollador de las verdiblancas supuso un 2-0 con solo diez minutos de partido gracias a los goles de Sara Balma y Natalia Montilla, que superaron a la portera cordobesista Leyre, aunque el conjunto cordobés evitaría que el resultado ampliase más antes del descanso.

En la segunda mitad Juan Rojo sacó al campo un equipo completamente distinto formado por Paula Vizoso en portería, Bonilla, María Gómez, Vicky, Vizcaíno, Andrea Hay, Marina Sánchez, Paula Guerrero, Leyre y Carla Santaliestra, que sería la encargada de cerrar el marcador con el 3-0 definitivo.

El siguiente compromiso de las béticas será el próximo martes 12 de agosto en el Marbella Football Center contra el Al-Nassr saudí.