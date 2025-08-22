Los números del Betis con Ortiz Arias

El Betis inicia este viernes su traslado al Estadio de La Cartuja, en un partido que supondrá el reencuentro con su afición. El Alavés, que llega tras ganar en el tiempo de prolongación en la primera jornada, será el rival. Mientras que Ortiz Arias será el encargado de dirigir el encuentro, con Trujillo Suárez en el VAR.

El balance del conjunto verdiblanco con Ortiz Arias, que perteneciente al Comité de Árbitros de la Comunidad de Madrid, es bastante favorable: siete victorias, cinco empates y dos derrotas. La pasada temporada el madrileño dirigió tres partidos del Betis (los empates ligueros ante Osasuna y Celta en el Benito Villamarín) y el duelo de Copa del Rey ante el Huesca.

En los 14 encuentros que ha arbitrado al equipo de Heliópolis sólo ha expulsado a un jugador bético. Fue a Edgar, en noviembre de 2022, por doble amarilla en apenas nueve minutos con 0-0 en Mestalla. Aquel partido terminó con triunfo del Valencia por 3-0.

En el VAR estará el tinerfeño Trujillo Suárez, que ya estuvo presente en la primera jornada en el empate ante el Elche en el Martínez Valero. Con el colegiado de Santa Cruz de Tenerife en el videoarbitraje, el Betis ha cosechado cuatro victorias, dos empates y dos derrotas.