Pablo García y un premio que augura una larga historia en la élite con el Betis

SEVILLA/La Eurocopa Sub-19 de Pablo García ha sido definitivamente el torneo de consagración de uno de los futbolistas más prometedores de la cantera del Real Betis Balompié. Quizá, los mayores focos recaigan sobre ese partido que hace en las semifinales del torneo contra Alemania (la gran favorita al inicio del torneo) en el que anota un póker, genera un penalti, y tira una falta que da al poste y sirve para el remate a bocajarro de un compañero. Pero la realidad es que el Europeo de Pablo fue mucho más allá. En la final estuvo como el resto del equipo, algo gris, y aun así firmó dos pases clave y algún que otro disparo. En el resto de partidos, el empaque que le daba a la plantilla era notorio y el liderazgo que asumía, clave para entender su personalidad como futbolista.

Además, ha dado dos asistencias participando finalmente en seis goles, el mejor regalo se lo hizo él mismo ese día en el que clasificó a la Selección para la ronda élite con un gol en el último minuto en las eliminatorias ante Austria. El premio a todo ello, esa bota de oro que guarda un dato que habla perfectamente de lo que le espera a Pablo en su carrera.

A la altura de leyendas como Fernando Torres

Para relativizar la importancia del dato. Los jugadores que también recibieron este premio son: Fernando Torres (4 goles), Alberto Bueno (5), Dani Pacheco (4), Álvaro Morata (6), Jesé Rodríguez (5), Borja Mayoral (3) y Víctor Barberá (4). Del primero sobra hablar, ya que todos saben lo que ha conseguido. Alberto Bueno acumula 164 partidos en Primera División. Álvaro Morata suma 547 partidos en las primeras ligas de los países en los que ha jugado y Jesé más de 250.

Por tanto, este dato es la ratificación de que a Pablo García le espera, si sigue trabajando de la misma forma y con la misma humildad, un largo futuro en el Betis del que no se quiere mover: "Llevo en el Betis toda la vida. Entré en prebenjamín de segundo año, cuando tenía cinco o seis años. No me he puesto otra camiseta que no sea el Betis y orgulloso estoy de ello. No sé si Ángel Haro me ha llamado, no he podido ver el móvil, ojalá tenga un mensaje del presi. Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea una especie de impulso al primer equipo, es lo que más feliz me haría", decía antes de la final.

Piano piano, pero sin perder la perspectiva

Ahora Pablo tiene la oportunidad de hacer una pretemporada de un calibre suficiente como para convencer a Manuel Pellegrini de que puede ser ese futbolista que de descanso a Antony (si termina volviendo a Heliópolis) o en su defecto a la incorporación que se haga en la primera plantilla (donde le espera el dorsal 17). Mientras, el Betis Deportivo será un lugar perfecto en una temporada de consagración en Primera RFEF junto a Javi Medina y muchos compañeros de su quinta juvenil para seguir avanzando.

La clave de todo la da Miguel Calzado en una entrevista en Gol a Gol: "la verdad que todos los que conocemos a Pablo y que trabajamos en la cantera sabemos que siempre ha tenido un idilio con el gol desde que era pequeño, no ha hecho nada diferente en este partido que hiciera en partidos anteriores". Seguir trabajando de la misma forma.