Pablo García y una petición especial a Pellegrini: “Es lo que más feliz me haría”

SEVILLA/Histórico. Esa es la mejor definición de la actuación que tuvo Pablo García ante Alemania en el Europeo Sub-19 remontando él solo unas semifinales que pintaban bastante mal y encasillando a su combinado nacional en la gran final del torneo ante Países Bajos. El canterano del Betis levantó los halagos no solo de sus aficionados, sino también de los seguidores de los demás equipos de España. Es el primer español que anota cuatro tantos en un partido de esta categoría en toda la historia. Además, los tantos fueron de muy bella factura (uno de ellos, olímpico, rememorando centímetro a centímetro el de Fekir en Copa del Rey).

Después de la euforia, el sevillano atendió a los micrófonos de COPE haciendo un repaso de su trayectoria para aquellos del panorama nacional que no lo conocían y también dejando algunas pinceladas que han levantado mucho revuelo en redes sociales. "Ahora mismo no tengo palabras para decir lo que siento por dentro. No sé si el más feliz, pero uno de los más felices, sin duda", exponía.

Un rendimiento espectacular en un partido difícil

En un análisis de lo ocurrido en el partido, tenía claro el punto clave: "Nosotros en el campo teníamos un objetivo claro: sabíamos que podían pasar este tipo de cosas. Y también que habría momentos agridulces, pero teníamos claro que este partido lo teníamos que ganar. No se nos podía escapar tras superar varios momentos duros".

"A mí, por la dificultad, me ha gustado mucho el tercero. En el segundo no puedo ni celebrarlo porque se me suben los isquios. Dos minutos después, no sé cómo mis piernas han podido dar ese recorte. Me quedo con ese, pero los cuatro son importantes", certificaba sobre cuál de sus goles le gustó más.

Bético hasta la médula

En sus palabras se nota que solo piensa en triunfar con la camiseta del equipo de su vida: "Llevo en el Betis toda la vida prácticamente. Entré en prebenjamín de segundo año, cuando tenía cinco o seis años. No me he puesto otra camiseta que no sea el Betis y orgulloso estoy de ello. No sé si Ángel Haro me ha llamado, no he podido ver el móvil, ojalá tenga un mensaje del presi".

Cuando vieron su partido, muchos béticos no dudaron en solicitar a través de redes sociales mucha más presencia del canterano en el primer equipo. Él también tiene ese deseo y se lo hacía saber a Pellegrini con este mensaje: "Ojalá el míster haya visto esto y esté orgulloso de mí. Ojalá sea una especie de impulso al primer equipo, es lo que más feliz me haría".

Un deseo con doble filo

Algo que no gustó nada a un sector del béticos beticismo fueron sus palabras sobre si prefería jugar en el Madrid o en el Barcelona. "Yo realmente sí tengo alguna preferencia. Yo soy del Real Betis. Lo llevo en la sangre y es el equipo de mi vida, pero a mí me tira más el FC Barcelona. De hecho, aquí en la concentración siempre me juntó mucho más con La Masía, los chavales del Barça. Además de ser unos jugadorazos son unas grandes personas y me tira, me tira mucho más el FC Barcelona. Ojalá se fijen en mí, pero ahora en el Betis estoy muy bien y muy contento", contestaba Pablo, decantándose por el conjunto blaugrana.