No parece que obedezca a un capricho

Lógico el malestar de cuantos béticos ven complicado asumir la subida de los abonos como ilógicos los argumentos tan mal argumentados como protesta de aquellos que nunca están de acuerdo con lo que se hace en el Betis, por siempre y para siempre Real Betis Balompié. Veo poco acertado defender la decisión del club mediante la conclusión de que no es una ONG, ya que eso conlleva una carga humillante que no procede y por ahí, no.

Lo que sí debe quedar claro es que el Betis que desean los béticos no es barato y también creo que esa subida del quince por ciento no será caprichosa. Lo creo porque analizando la trayectoria del actual puente de mando no encuentro ninguna razón que me haga sospechar en que el alza haya sido por gusto. Reitero que comprendo a todo bético que no tiene posibles como para asumir ese alza de precios, aunque no parece que esté por encima de la media.

Insisto en la idea de que dicha subida no habrá sido caprichosa y que será la que permita al campeón de Copa seguir compitiendo. Y compitiendo no, precisamente, en igualdad con la mayoría de rivales. Quedar por encima de tantos con presupuestos más altos es un milagro y los milagros rara vez se repiten si no se ponen las bases. Competir en el nivel que está compitiendo un club que fue esquilmado hace nada no sólo es difícil sino que entra de lleno en parámetros milagrosos.

Junto a todo esto y reconociendo la faena que se le hace al que no puede está la respuesta de la masa social verde, blanca y verde, que es la más numerosa aquende Despeñaperros. Sonar la sirena de salida y apuntarse 10.000 no es un milagro, sino la espléndida realidad de una afición como muy pocas. Primer día y una barbaridad de béticos que pueden y quieren que su amado Betis esté en condiciones de igualar lo conseguido hace un par de meses, sólo eso.