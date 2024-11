Un peligroso retorno para el Betis

SEVILLA/Este domingo en el Benito Villamarín tendrá lugar un importante duelo entre el Betis de Manuel Pellegrini y el Celta de Claudio Giráldez en lo que será la última jornada liguera antes de que los equipos comiencen un nuevo parón de selecciones. Será un partido en el que habrá muchos puntos calientes. Uno de ellos, el nombre de Giovani Lo Celso, quien estará en la convocatoria y al que se le espera sobre el césped algunos minutos (ya que se va a ir con Argentina y lo lógico es que juegue un tiempo ante los gallegos). Otro elemento importante va a ser el planteamiento del equipo local. ¿Se verá la versión europea del equipo de las trece barras o se verá la apisonadora que fueron los verdiblancos ante el Atlético de Madrid en el mismo escenario? La batalla por la pelota en el centro del campo será la brújula para el resultado final pero sin duda hay una temática cumbre en la cita dominical. La vuelta de Borja Iglesias al Benito Villamarín.

Y además es una vuelta peligrosa. Primero, por el grandísimo estado de forma que vive a día de hoy el Panda, que ha caído de pie en su cesión al conjunto vigués. Y segundo porque no hay ningún tipo de duda en la voluntad de revancha que debe tener el delantero. Con el equipo de su tierra ante uno de los más especiales de su carrera deportiva y contra un entrenador que poco a poco dejó de contar con él. Pero sobre todo, delante de una afición que lo quiso mucho, lo sigue teniendo en alta estima, pero que también le ha criticado mucho (y con razón debido a su rendimiento).

Borja Iglesias durante un partido con el Real Betis en el Benito Villamarín la temporada pasada / Real Betis

No habrá 'clausula del miedo'

Todavía no se sabe si Borja será titular o no ante el Betis, pero lo que sí parece meridianamente claro es que tendrá minutos. Tanto en una hipotética sustitución como en una salida al terreno de juego habrá que ver el recibimiento que le hace el Benito Villamarín. Hay algunos casos en los que los jugadores cedidos no pueden disputar este tipo de enfrentamientos directos por la ya más que conocida cláusula del miedo, pero en este caso no hay nada que impida (al margen de su técnico) que el delantero pise el césped de Heliópolis.

La operación era una cesión simple en la que el Celta asumía la totalidad del salario de Borja Iglesias. El atacante venía de no comparecer en Alemania con el Bayer Leverkusen a pesar de los títulos que consiguió y su valor de mercado bajó aún más. Es por ello que no se podía vender al futbolista por los montantes que llegaban, ya que una venta por debajo del precio de amortización restante computaría negativamente en el límite salarial. De ahí que quitarse una ficha, un alto salario y abrir espacio para trabajar en la incorporación de atacantes fue la decisión que tomaron en Sevilla.

Borja Iglesias en uno de los partidos con el Celta esta campaña / Europa Press

Peligro celeste a cargo de la espigada figura del Panda

Cuando se habla del Celta evidentemente debe aparecer el nombre de Iago Aspas. A su edad sigue siendo diferencial y el que mantiene a flote al equipo de su corazón. Lo mismo que le pasa a Borja. Además, el arranque de ambos es espectacular sumando cuatro goles cada uno. Sin duda, ambos se componen como los principales problemas ofensivos a controlar para la plantilla de Manuel Pellegrini.