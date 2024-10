Pellegrini: "Cuando nos clasifiquemos esto será sólo una anécdota"

Sevilla/Manuel Pellegrini dio sus explicaciones a lo acontecido en la segunda jornada de esta fase liga de la Conference League, en la que el Betis volvió a pinchar, esta vez con un "inmerecido" empate contra el Copenhague, que definió de penalti aunque el técnico confía en que el equipo pasará a la siguiente ronda, ya sea entre los ocho primeros o del noveno al puesto 24, ya que lo contrario "sí que sería un desastre".

El técnico chileno lamentó las ocasiones falladas con el 1-0 para sentenciar el encuentro, especialmente la de Fornals que Trott sacó con una mano, pero confía en conseguir el objetivo porque pese a que fueron "dos puntos perdidos, quedan cuatro partidos, 12 puntos en juego, y el equipo logrará el objetivo de clasificarse", indicó.

"Jugamos con dos rivales importantes en sus ligas y uno nos ganó con un gol de córner y otro empató de penalti. Nos duele haber perdido estos dos puntos, pero estoy seguro que vamos a clasificarnos", recalcó el preparador bético, que lamentó la "acción involuntaria" de Bellerín en el penalti a Diks: "No lo vio", indicó, insistiendo en que su equipo "fue a por el partido". "Cuando tuvimos el balón tratamos de llegar al área rival. La intención siempre era ir, pero no era fácil recuperar porque es un equipo con mucho control y de mucho toque".

Pese al inesperado resultado, cree Pellegrini que "las crisis de resultados no son por un partido más o menos" y se reafirmó en su seguridad de que se logrará pasar de ronda: "El objetivo es clasificarnos; llevamos 1 de 6 puntos. Cuando nos clasifiquemos esto será sólo una anécdota", aseguró. "Yo quiero clasificarme. Si es entre los ocho primeros mejor, ya que nos ahorramos un par de partidos, pero el objetivo principal es clasificarse. Si no somos capaces de estar en los dieciseisavos tampoco en octavos de final", explicó.

Cuestionado sobre el hecho de repetir el dibujo 4-4-2 destacó la motivación: "Los esquemas no son claves ni decisivos. Tenemos muchos delanteros y pocos medios. Nos falta creatividad. El sistema no es la base del resultado, sino el rendimiento y funcionamiento del equipo", destacó el chileno, que incidió en que "duele perder estos puntos". "Si no nos clasifcamos sí sería un desastre, pero estoy seguro que sí lo lograremos. No siempre se pueden sacar los tres puntos. Los merecimos, porque Adrián no tuvo apenas que intervenir, pero no supimos asegurar el 1-0", se lamentó, pues el cuadro verdiblanco hizo más por el triunfo que un Copenhague que antes del penalti "no hizo intervenir a Adrián". "El penalti definió el resutado", señaló.

Por último, explicó que Bakambu fue sustituido por una contractura por precaución, pero espera contar con él el domingo.