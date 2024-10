Pellegrini: "Fuera el derbi o ante el colista el siguiente partido, sacaría el mismo once ante el Legia"

El Betis se estrena este jueves en Europa en la presente temporada visitando en la capital de Polonia al Legia de Varsovia, "que como cualquier equipo grande saldrá a por el partido en casa", indicó Manuel Pellegrini en la previa del encuentro adelantando que habrá rotaciones y que tiene bastante claro el once inicial que sacará en el Estadio del Ejército Polaco hasta el punto que el duelo del domingo contra el Sevilla no lo condiciona nada: "Fuera el derbi o fuera ante el colista de LaLiga el próximo encuentro, pondría exactamente lo mismo equipo ante el Legia", afirmó.

El técnico chileno ha pasado página del palo que supuso perder la pasada campaña ante el Dinamo de Zagreb, pero no cambia pese a ello su discurso. Loprimero es la LaLiga, pero el objetivo europeo es ir paso a paso y lo primero es superar esta llamada fase liga. "Sabemos lo que cuesta jugar en Europa cada año y por eso debe ser un torneo muy ilusionante. No pensando en que la vamos a ganar, sino en ir superando fases. Ambición hay que tenerla siempre, pero hay que ir por etapas y no pensar ya en la final o en semifinales. El objetivo es llegar hasta lo más arriba posible, sin dejar la liga de lado. Ojalá podamos superar los octavos de final, que es el techo que nos hemos puesto años atrás con las eliminaciones ante rivales como el Eintracht o el Manchster United", indicó el preparador bético, que avisó sobre el peligro del conjunto local: "Es un equipo grande de Polonia y un equipo grande en su casa va a por los partidos. Hay que centrarse en que tenemos un rival complicado y tenemos que demostrar en el campo de juego por qué ambicionamos llegar lo más lejos posible". Y añadió sobre el rival: "Más que nombrar a un jugador, es el bloque. Tiene tres centrales fuertes, velocidad arriba y medios de calidad".

La ausencia de Lo Celso

Fue cuestionado el entrenador verdiblanco sobre la no convocatoria de Lo Celso y aseguró que "no es bueno depender de un solo futbolista". "Hay que jugar tres competiciones y de jueves a domingo es difícil recuperarse. Seguimos con las rotaciones, porque hay que saber cómo recupera cada jugador. Lo Celso no hizo pretemporada y fue aumentando minutos y ya iba sitiendo las cargas de los partidos con contracturas y era arriesgarse a una sobrecarga. Pero pasa igual con cualquier jugador. Tras cada partido vemos cómo recupera cada uno y cómo está para hacer un once competitivo sin arriesgar más lesiones", explicó Pellegrini, que añadió: "No se pueden disputar tres competiciones si no hay un plantel equilibrado y es difícil aspirar algo y que no haya lesiones. Mañana por supuesto va a haber nombres nuevos. Los que quedan en el banquillo tendrán la misma responsabilidad de sacar un resultado positivo".

El Ingeniero, que comentó que en junio estuvo de turismo por Polonia visitando incluso Breslavia, sede de la final de la Conference League, indicó que el primer paso es "pasar de esta ronda": "No clasificarse sería muy malo y si hubiera peligro tendríamos que darle prioridad a esta competición. El problema es mirar hacia la liga después y estar en puestos de descenso o de mitad hacia abajo. La Liga es prioridad, pero ya veremos cómo se va desarrollando todo", aseguró el técnico, que dio carpetazo a la polémica del penalti ante el Espanyol: "Es un tema resuelto, cerrado y sin trascendencia ya. No se va a volver a repetir por muchas razones. Para que no se peleé nadie no desiganremos lanzador", dijo bromeando para asegurar al final que "se designará a un lanzador".

Sobre su motovación para seguir pese a su edad aseguró que "va en el día a día". "Llevo muchos años y muchos partidos. No ando buscando récords, pero sigo con la misma motivación y eso es clave en una actividad tan exigente. La mejora diaria es lo que siempre he buscado en el Betis y esperemos que este año podamos dar un paso más", afirmó Pellegrini, deseoso de darle otra alegría a la afición heliopolitana: "Nunca parto intentando ganar una competición para mí. Las cosas se ganan entre todos para la hinchada. Ya nos premiaron con una gran euforia cuando ganamos la Copa y ojalá podamos darle otra alegría este año en cualquier competición".