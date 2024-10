Ángel Haro sobre el derbi: "Yo voy con muchas ganas de ganar"

SEVILLA/En la mañana de este miércoles 2 de octubre de 2024, el Real Betis Balompié pone rumbo desde las 09:30 horas a Varsovia, Polonia, para vérselas ante uno de los principales rivales a batir dentro del grupo en el nuevo formato de la UEFA Conference League. El Legia Varsovia es un rival histórico en las competiciones del viejo continente y a su vez el club más potente de Polonia. Es por ello que, aunque no estén pasando por su mejor momento, siempre se debe viajar con respeto a enfrentarse a este tipo de equipos. Además, su historia habla de una entidad en la que al margen de los ultras violentos, destacan otros elementos de bastante interés.

Justo antes de embarcar en el vuelo, el presidente Ángel Haro ha atendido a los medios de comunicación en plena terminal para hacer balance de lo que llevamos de temporada, el enfrentamiento tan complicado que se va a vivir el jueves y también sobre el derbi, ya que serán las únicas declaraciones del máximo accionista antes del partido del domingo ante el eterno rival. Comenzó, como no podía ser de otra forma, evaluando el viaje: "Vamos con la ilusión propia de este tipo de competiciones, donde es importante empezar con un buen pie, y sí, tanto nosotros como el equipo, con la idea de ir lejos en esta competición".

El derbi, con demasiado protagonismo esta semana

"Bueno, pues centrándose en el próximo partido. Es cierto que ahora vienen varios partidos, entre ellos un derbi, que es un partido muy importante para la ciudad, para los dos equipos, pero ahora mismo estamos muy centrados en el partido de mañana, y a partir del viernes, todos los sentidos puestos en el siguiente", comentaba el presidente sobre cómo se abstrae el equipo en unos días tan importantes. Será un partido además en la que la presencia de béticos no será tan abundante como en anteriores derbis y así valoraba el presidente este asunto: "Yo, mientras sea algo recíproco, no tengo ningún problema en sentarme y hablar, y que aumente el número de aficionados, siempre ha estado a unos límites razonables, porque tus aficionados tienen que estar en ese partido, pero se puede hablar de números siempre que sea recíproco".

Además, le preguntaban que si ya era el momento de ganar un derbi y esto comentaba Haro: "Bueno, yo soy de los que miran no solamente el partido del domingo, luego vienen los Osasuna, Copenhague, luego creo que viene Atlético de Madrid, luego Athletic, luego otra vez... Pero bueno, sí, es verdad que, como digo, es un partido importante y siempre hace uno su apuesta, digamos, en cuanto a lo que debe ser el partido". A su vez valoró la problemática del derbi madrileño y que no debe repetirse en el Pizjuán: "Bueno, sí, tranquilo, tengo que estar centrado en el próximo partido, pero no tiene por qué haber ningún tipo de incidente, la relación que hay ahora mismo entre las dos directivas es una relación correcta, de educación, como debe ser, y no debe haber ningún tipo de altercado, ningún tipo de disturbios".

Derbi.

No viaja Lo Celso

Al ser cuestionado por la ausencia del buque insignia del club, esto decía: "Bueno, es una decisión técnica, cuando digo técnica me refiero de entrenador, de cuerpo médico, de dirección deportiva... Yo entiendo también que tiene que ver con un jugador que está siendo fundamental, y hay también que tener precaución, porque tiene mucha carga de partido en lo alto".

"Bueno, esperábamos que rindieran a un nivel parecido al que tuvo aquí, pero está rindiendo por lo menos estos partidos por encima, con más madurez, pero es un jugador que parece que está hecho para el Betis y ha caído de pie, o sea, muy contento con el rendimiento del jugador, el jugador está feliz aquí en Sevilla y, bueno, muy contento", sentenciaba sobre el estado de forma de Lo Celso.

Lo Celso celebra su gol al Espanyol. / Juan Carlos Muñoz

El arranque de temporada

Sobre la forma en la que ha comenzado el equipo la temporada también habló, haciendo referencia a que sólo faltó materializar ocasiones: "Creo que sí, hemos tenido que concretar algunas ocasiones, pero lo bueno es que se han generado esas ocasiones, no hemos definido bien, o ha acertado el contrario, o te lo ha parado el portero, y creo que faltan algunos puntos, pero bueno, esto al final suele compensar los puntos que se te van con los que vienen".

"Vamos a centrarnos en este partido, que sabemos que cualquier equipo europeo que además está habituado a competir puede, digamos, dar el campanazo, puede ganarte, claramente, y hay que sentarse en este partido, empezar con buen pie, luego vienen otros encuentros, como lo del Copenhague, que también es muy importante, pero empezar con buen pie en el partido próximo sería importante", comentaba sobre el rival, el Legia Varsovia.

Los jugadores del Betis en el entrenamiento previo al viaje a Varsovia / Manu Colchón

Un mensaje claro para el domingo

"Yo no sé si vamos de favorito o no, yo voy con muchas ganas de ganar. Si vamos de favorito, porque lo dais vosotros, pues mejor no, que tampoco es malo que te den de favorito, pero no creo que ahora mismo haya un favoritismo claro entre los equipos, vamos en su casa, que no es fácil. Sevilla suele competir siempre los derbis, y ya digo, pero ahora mismo pensando ya en el partido de mañana, y luego el viernes ya estaremos con la mente puesta en ese derbi", sentenciaba el dirigente bético.