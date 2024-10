El Legia de Varsovia, rival del Betis en la Conference: fútbol más allá de los ultras

Sevilla/El Betis se mide mañana (18:45) en Varsovia al Legia, histórico y laureado club de Polonia que año tras año busca hacerse un hueco en las competiciones europeas, mientras que en su liga parte siempre como uno de los principales favoritos al título. Una entidad que respira fútbol más allá de ese olor a bengala de unos ultras muy candentes que hacen honor al nombre del estadio de su equipo: Estadio del Ejército Polaco.

Y es que el Legia fue fundado el 5 de marzo de 1916 durante la Primera Guerra Mundial, vinculado siempre a las Legiones Polacas. Unos orígenes militares que son el sello histórico de un club que junto al Polonia Varsovia (milita actualmente en la Segunda División polaca) disputa uno de los derbis más históricos de una ciudad que respira mucho fútbol: el Derbi de Varsovia.

Se encontrará el Betis con un Legia que no ha empezado tan bien la temporada, pues actualmente es octavo en la clasificación de la PKO BP Ekstraklasa (máxima categoría del fútbol polaco) con 15 puntos, a 10 del líder, el Lech Poznan. Suma 17 goles a favor y 11 en contra y llega a la cita ante los verdiblancos tras haber empatado (1-1) en la última jornada, en casa, ante el Górnik. Y es que la irregularidad está marcando el rumbo actual del equipo entrenado por el portugués Gonçalo Feio, quien tomó las riendas el pasado mes de abril. "Hoy vi a un equipo que tenía muchas ganas de ganar el partido, un equipo que salió a ganar los duelos y recuperar el balón después de recibir un gol. No me gustó que en los primeros momentos del partido no tuviéramos el balón. Pero ha sido un paso adelante dentro de un proceso, así que sólo estaré satisfecho cuando juguemos 90 minutos como lo hicimos en la primera parte. Pase lo que pase, creeré en este equipo hasta el último segundo y seré el mejor líder que pueda ser. Hoy este equipo respondió positivamente a todo esto", dijo el luso tras ese último empate.

Gonçalo Feio, técnico del Legia, en un encuentro reciente. / Leszek Szymanski / Efe

Feio viene apostando por un 4-3-3 en el que están destacando varios jugadores, como el medio centro ofensivo Bartosz Kaputska, con cuatro goles; el delantero centro Blaz Kramer, 3 goles; y el interior o lateral zurdo portugués Rubén Vinagre, con tres asistencias. Además, y como curiosidad, el Legia cuenta en sus filas con dos jugadores españoles, el central Sergio Barcia (ex del Mirandés) y el delantero Marc Gual (ex del Sevilla Atlético).

El camino del Legia para llegar a la fase actual de la Conference comenzó eliminando primero al Caernarfon Town de Gales (un global de 11-0), luego al Brondby (global de 4-3) y, por último, al Drita de Kosovo (global de 3-0). Ahora, empieza una nueva etapa recibiendo al Betis en su estadio, el cual registrará una buena entrada (tiene capacidad para 30.103 espectadores) al calor siempre de unos ultras considerados de los más peligrosos y violentos del fútbol europeo pese a las sanciones recibidas por la UEFA en los últimos años.

Una atmósfera caldeada y con mucho colorido en un Estadio del Ejército Polaco en el que el Betis intentará obtener un resultado positivo para comenzar con buen pie su segunda andadura en la Conference League. En Varsovia, frente al Legia, llega este primer capítulo europeo de la temporada para los verdiblancos. Fútbol, más allá de los ultras.