Guilherme Fernandes, protagonista del ascenso: "En el Betis siempre está abierta la puerta del primer equipo"

Las buenas actuaciones de Guilherme Fernandes en el Betis Deportivo le han servido para convencer al club verdiblanco de su fichaje. La entidad bética, que firmó al meta luso en calidad de cedido el pasado mercado veraniego, se reservó una asequible opción de compra que ejecutará en las próximas semanas, según informó BeSoccer, con lo que Fernandes pasará a ser propiedad del club heliopolitano.

En principio, Guilherme será el portero titular del filial verdiblanco en Primera RFEF tras el ascenso, pues Fran Vieites pasará a ser jugador del primer plantel a todos los efectos. "Sé que en el Betis la puerta del primer equipo siempre está abierta. Es un club que realmente invierte en la gente joven. De momento he podido entrenar y estar en el banquillo en algunos partidos. Si sigo, por supuesto que haré todo lo posible para debutar en el Benito Villamarín. Tenemos que perseguir nuestros sueños y no hay motivo para rendirnos si no puede ser en Portugal", declaró en el Diario Record el arquero portugués, fundamental en el Betis Deportivo para conseguir el ascenso.

"No podía rechazar la oferta del Betis"

"Surgió a través del entrenador de porteros del Estrela Amadora. Me preguntó si podía hablar español. Cuando me hicieron la propuesta, no había manera de decir que no. Sólo era cuestión de arreglar las cosas con los clubes. El proyecto era muy atractivo, con perspectivas de ir al primer equipo del Betis, jugar en la Liga Española... no lo podía rechazar", desveló.

Respecto al ascenso a Primera RFEF, Fernandes analizó la temporada del filial: "Ha sido un año exitoso tanto a nivel colectivo como individual. Era un objetivo desde el principio y cuando el Sevilla Atlético se garantizó el ascenso directo, la presión para lograrlo aumentó aún más. En el play off fueron partidos muy buenos, muy competitivos. En Pontevedra el estadio estaba lleno, con 11.000 mil personas y las gradas pegadas al campo. Pero me gusta ese tipo de ambiente, la presión de tener a la afición a la espalda y oírles gritar".