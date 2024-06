Diego Lainez y su amargo fichaje por el Betis: "Esa decisión no fue del todo mía"

El fichaje de Diego Lainez por el Betis fue un verdadero fracaso para todas las partes. El jovencísimo extremo azteca no cumplió con las expectativas establecidas y el club verdiblanco pretendía recuperar parte de los 14 millones invertidos en su traspaso, por lo que ambos acabaron separando sus caminos. Tras una irrelevante cesión de seis meses en el Sporting Braga, la entidad bética vendió al azteca al Tigres mexicano allá por 2023 a cambio de 5,5 millones.

En una entrevista para TV Azteca, Lainez, que no tuvo oportunidades con Setién, Rubi ni Manuel Pellegrini, reconoció públicamente su descontento por aquel fichaje, pues acabó firmando por el Betis cuando también tenía una oferta del Ajax: "Ahora lo veo, después de la experiencia: es diferente ir a un club formador que a un club que cada año peleaba por competencias europeas, aunque antes había tenido problemas, económicos también. No es lo mismo ir a sacar un empate y tener que defenderte a ir otro equipo que va y peleas cosas…", argumentó el futbolista, que esta temporada ha anotado cuatro goles en 36 partidos

Lainez podría haberse marchado al Ajax.

Además, el atacante mexicano desveló que la decisión de firmar por el Betis no fue suya, dejando entrever que otros agentes de la operación influyeron en su futuro. "En realidad, esa decisión no fue del todo mía. Yo lo que valoro es la valentía que tuve. No por todos vienen y pagan lo que pagan. Antes también me pude ir a la Roma, seis meses antes, pero por la edad no pude. Yo siempre dije: es mi sueño, le guste a quien no le guste, lo voy a cumplir. Lo que valoro es la valentía de ir. Fui, no salieron las cosas. Vine, lo reconocí. Son lecciones y me sirvió para ser el jugador que soy hoy. Estoy feliz en un gran club", comentó.

Su compatriota Andrés Guardado, ahora en León de México, opinó sobre su estancia en el Betis hace unos meses: "Yo lo vi competir todos los días y no entrena mal, lo hace bien, pero a nivel mental cuando empezó a jugar, era como decir ‘ya estoy’ y no, no estás porque luego viene otro chavo. El mantener ese nivel de competencia alto fue lo que más le costó a él, de todos los días".