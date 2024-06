El portero rumano Moldovan, en la rampa de salida: "El Betis me ofrecía más dinero que el Atlético de Madrid"

El guardameta rumano Horatiu Moldovan, de 25 años, era una de las opciones que manejaba la dirección deportiva del Betis el pasado mercado invernal para reforzar la portería. Perteneciente al Rapid de Bucarest y con una cláusula de rescisión 800.000 euros, Moldovan se presentaba como una opción muy atractiva, pues además va a disputar la Eurocopa con Rumanía y ahí estará ante los focos del fútbol mundial.

Sin embargo, el Atlético de Madrid también se percató del potencial del portero rumano y lo consiguió firmar a finales de enero como una gran oportunidad de mercado, abonando su asequible cláusula para conseguir un sustituto de garantías de Jan Oblak.

Pese a ello, y con contrato con el Atlético hasta 2027, Moldovan ha reconocido públicamente su deseo de marcharse del conjunto colchonero: "Quiero dejar el Atlético de Madrid en verano o en invierno", declaró rotundamente Moldovan en el podcast Tare de tot cu Viorel Grigoroiu. "No soy el tipo de persona a la que le gusta hacer viajes así. No sé si me iré ahora, porque depende de lo que haga en la Eurocopa con Rumanía... Depende de las oportunidades que surjan, pero definitivamente quiero irme para jugar", añadió.

El Betis mejoraba la oferta del Atlético en enero

Espera en que algún club toque a su puerta y tener la oportunidad de disputar minutos, algo que no ha tenido en el Metropolitano: "Si se me presenta un buen equipo de una gran Liga, entonces quiero ir. Veremos qué ofertas aparecen", comenta Moldovan, pretendido por el Betis hace unos meses.

Moldovan admitió públicamente que pudo ir al Betis, aunque se acabó decantando por el equipo madrileño: "He visto por ahí que dicen que fui al Atlético por dinero. Lo digo ahora: el Betis me daba más y, aun así, no elegí esa opción. Tenía más posibilidades de jugar en el conjunto sevillano, lo admito... pero así fue".

"Al Atlético no se le puede rechazar, pero quiero jugar", recalcó el cancerbero, cuya salida este mercado veraniego, más aún con la Eurocopa de por medio, parece muy encarrilada fruto de estas declaraciones.