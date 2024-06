Yanis, a punto de salir cedido al Tenerife con una opción de compra de unos 2 millones

Yanis Senhadji no jugará en el Betis la próxima temporada, tal y como preveía la dirección deportiva del club verdiblanco. Tras su renovación a principios de enero para evitar que saliera como agente libre, en la entidad bética tenían un plan trazado para el delantero de origen argelino: la cesión a un club de Segunda División.

Quien más apostó desde un primer momento e incluso intentó firmarlo en el mercado invernal fue el CD Tenerife, que ha logrado su cometido y ha alcanzado en las últimas horas un principio de acuerdo con el Betis para la cesión del joven ariete. Como contó este periódico el pasado 30 de mayo, el representante del atacante, Albert Botines, mantuvo una extensa reunión con Manu Fajardo y José Miguel López Catalán en el Benito Villamarín donde se terminó de perfilar la hoja de ruta diseñada para el punta catalán.

Yanis ha realizado una sensacional temporada en Segunda RFEF con el filial verdiblanco y tenía varios equipos de LaLiga Hypermotion interesados en hacerse con sus servicios; salvo giro radical de última hora, finalmente se incorporará a las filas del cuadro tinerfeño.

Opción de compra obligatoria en caso de ascenso

La operación no queda en una simple cesión, pues las partes han decidido incluir una opción de compra de 2 millones de euros que se convertiría en obligatoria en caso de ascenso, según informa El Chiringuito de Jugones. Se trata de una fórmula muy similar a la empleada con Juan Cruz, quien dejó de pertenecer automáticamente al club heliopolitano debido al reciente ascenso del Leganés a Primera División.

En este sentido, Yanis podría abandonar definitivamente el Betis la próxima temporada sin haber tenidom oportunidades en el primer equipo, más allá de algunos entrenamientos a las órdenes de Manuel Pellegrini. El movimiento está muy avanzado y únicamente resta la firma de los implicados para sellar el acuerdo, como avanzó Relevo, con lo que el internacional español comenzaría directamente la pretemporada con los tinerfeños.

"Todos vemos que en cualquier momento, en cualquier circunstancia, puedes ir para arriba. Vemos que a Manuel Pellegrini no le tiembla el pulso en subir jugadores. Cuando jugamos en casa con el filial, no recuerdo un partido donde no haya estado Pellegrini o cualquier jugador del primer equipo", declaró Senhadji en una entrevista hace unos meses.