Por primera vez sin Fekir ni Canales

Enfrascado en el "ilusionante", como ya han declarado varios miembros de la plantilla, reto de asaltar los puestos de Champions, el Betis recibirá el domingo al Real Madrid (21:00). Un rival siempre complicado ante el que Manuel Pellegrini no dispondrá ni de Canales ni Fekir a la vez por primera ocasión en el curso. El francés se lesionó el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda en el encuentro frente al Elche, mientras que el cántabro cayó una jornada antes, contra el Valladolid, por un pinchazo del que se recupera bien, aunque no llegará a la cita frente al conjunto blanco.

Ha sido el futbolista francés el que más encuentros se ha perdido en lo que va de curso y en todos en los que no estuvo disponible fue Canales quien ocupó su posición en el campo. Por contra, cuando el de Santander no pudo jugar el técnico chileno pudo tirar de Fekir como referente en el juego ofensivo, por lo que Pellegrini afronta una situación desconocido que, por fortuna, parece que será sólo para esta cita. Canales se ha puesto como objetivo estar disponible para Old Trafford.

Sólo en dos encuentros ninguno de los dos salió como titular, aun teniendo el técnico al menos a uno del que tirar. En la jornada 10, en Cádiz, Fekir no fue convocado por una molestias físicas –era el cuarto choque que se perdía el galo seguido, tres de Liga y uno de Europa League– que arrastraba y el internacional español empezó el choque desde el banquillo. Salió con media hora por delante por William Carvalho, aunque de inicio partieron en la línea de mediapuntas que suele disponer el preparador bético Rodri, Joaquín y Luiz Henrique.

Canales acabó expulsado por Mateu Lahoz, por lo que fue sancionado para la siguiente jornada, cuando visitaba el Benito Villamarín el Atlético de Madrid. Repitieron titularidad Rodri y Luiz Henrique en los costados y la apuesta del entrenador heliopolitano por el centro, la zona en la que suelen arrancar Fekir o Canales, fue William Carvalho. Con 0-2, Pellegrini le dio unos pocos minutos al francés para que fuera cogiendo ritmo y marcó el 1-2.

Canales, ausente en Elche –sigue siendo el futbolista bético que más minutos acumula en la temporada–, sólo se ha perdido por lesión otros dos encuentros: los dos primeros de Liga de la temporada, el estreno contra el Elche también y el duelo en Mallorca. En ambos Fekir fue titular.

El galo sí ha estado alejado de los terrenos de juego más ocasiones. Se lesionó en el Santiago Bernabéu en la jornada cuarta, lo que lo obligó a perderse los dos primeros partidos de la fase de grupos de la Europa League (con el HJK y el Ludogorets) y dos de Liga: Villarreal y Girona. Los cuatro acabaron con triunfos béticos y sólo en Helsinki no salió de inicio el cántabro.

Rodri y Luiz Henrique repitieron titularidad en los dos únicos partidos sin Canales ni Fekir, junto a Joaquín, en uno y Carvalho, en el otro

Volvió a recaer Fekir en el Olímpico de Roma y estuvo fuera otras cuatro citas: con el equipo italiano en Sevilla y ante el Valladolid, el Almería y el Cádiz. Rodri fue fijo para Pellegrini por detrás del punta con Canales, que sólo arrancó desde el banquillo en el citado choque en el Carranza, y Luiz Henrique y Joaquin turnándose como tercer jugador en esa línea.

En Valencia (3-0) la apuesta fue Juan Cruz-Canales-Luiz Henrique; contra el Espanyol en Cornellà (1-0), Guardado-Canales-Luiz Henrique; y en Almería (2-3) Juanmi-Canales-Rodri. El galo se perdió también el duelo copero ante el Osasuna y el técnico salió de inicio con Rodri-Canales-Luiz Henrique.

Ahora, a la espera de la recuperación del futbolista cántabro y sin Fekir ni Juan Cruz, que sigue recuperándose de su recaída de la rotura muscular, el preparador chileno cuenta con varios jugadores y recambios para acompañar al delantero en ataque.

A Luiz Henrique lo viene dosificando en los últimos encuentros, mientras puede ser también una apuesta fiable partiendo desde el centro y no desde una banda como ha tenido que hacer habitualmente. Juanmi, que se ha perdido buena parte de la temporada por otra lesión, va recuperando su mejor forma y en el costado izquierdo será uno de los fijos para Pellegrini, mientras que Joaquín puede tener ahora más oportunidades incluso como titular, pues sólo salió de inicio en la Liga en una ocasión (Cádiz).

Pellegrini dispone además de Ayoze, el último en llegar y que ha sido titular en los últimos partidos en la punta de lanza. En su presentación dijo que se encuentra igual de cómodo por detrás del delantero y con Borja Iglesias ya recuperado de su problema en la mano es otra seria opción para Pellegrini para sustituir a Canales y Fekir en este choque contra el Real Madrid. Incluso Ruibal podría adelantar su posición en un momento dado.

Por fortuna, Pellegrini dispone de piezas para solventar el problema que afrontará frente al conjunto blanco en una posición en la que las lesiones están siendo recurrentes. En algún momento de la temporada han caído todos los futbolistas. Fekir, Canales y Juan Cruz están ahora en la enfermería. Juanmi cayó en Helsinki al principio del curso y Joaquín se lesionó en Bulgaria frente al Ludogorets. Sólo Rodri, que fue baja recientemente ante el Valladolid por unas leves molestias, y Luiz Henrique no han tenido problemas físicos de gravedad de momento en una exigente posición en los esquemas de Pellegrini en la que tienen que correr mucho hacia atrás y, sobre todo, adelante.