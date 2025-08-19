Del punto agridulce de Altimira al orgullo de Bartra por el trabajo del equipo

El Betis arrancó la temporada 2025-26 con un punto que no dejó satisfechos ni a jugadores ni a la afición, después de controlar prácticamente el partido durante gran parte del mismo. El gol de Aitor Ruibal adelantó a los verdiblancos, pero no fue suficiente para sumar los tres puntos, ya que el conjunto ilicitano logró el empate en la recta final.

Sergi Altimira y Marc Bartra valoraron el encuentro para los medios oficiales del club tras el duelo en el Martínez Valero. El centrocampista, titular durante los 90 minutos pese a haberse perdido varias sesiones durante la semana por lesión, reconoció que la sensación era de haber dejado escapar dos puntos. "Nos vamos con un punto agridulce, pero hemos hecho un buen partido", señaló. "En la segunda parte no hemos tenido tanto el balón, físicamente nos ha costado más… toca corregir errores para que no suceda más", agregó.

El ex del Sabadell explicó que personalmente siempre intenta "ayudar al equipo siempre que me toque jugar". "Lo hemos dado todo yo y el cuerpo médico para llegar hoy tras el golpe que sufrí ante el Como", comentó, en referencia a su esfuerzo por llegar al encuentro tras trabajar al margen en algunas sesiones. Sobre el próximo partido en su estreno en La Cartuja: "A ver el nuevo estadio, la nueva casa verdiblanca y estoy seguro que habrá un buen ambiente".

Por su parte, Marc Bartra se mostró "orgulloso del trabajo que ha hecho el equipo sin balón, creo que todos, desde los de delante hasta los de atrás, en el sentido de que hemos sido un equipo ordenado, compacto". Aunque lamentó no haber sentenciado antes: "Luego hemos tenido también para hacer el 0-2 y eso ha sido lo que hay que mejorar. El matar el partido, porque luego en el único tiro a puerta nos han hecho el empate".

"Al final, no ha podido ser, sumamos un punto y tenemos que hacerlo bueno en casa. Tenemos que hacer que La Cartuja sea un fortín. Tengo muchas ganas de volver con la afición, que está con nosotros, y es un orgullo cuando hay comunión entre afición y equipo. Todo pasa por nosotros y que lo dejemos todo en el campo, creo que lo hemos dejado todo, y eso es un paso bueno para que sea un gran año", indicó sobre el encuentro del viernes en La Cartuja ante el Alavés.