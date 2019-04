Duro varapalo el que sufrió el conjunto bético después de ver cómo perdía en un duelo directo contra un Valencia que tan sólo fue mejor en algunos tramos.

Lo Celso, autor del único tanto de los verdiblancos en el encuentro, se mostró dolido después del partido. “Estamos fastidiados, lo hemos intentado hasta el final, sobre todo en los últimos minutos, que fue cuando creamos más ocasiones de peligro. Además, nuestro primer tiempo fue muy bueno, aunque nos marcaron en la primera que tuvieron y ya se nos puso cuesta arriba durante todo el partido”, dijo el talentoso mediapunta argentino.

El jugador, recién vinculado al Betis después de que el club anunciase su traspaso esta semana, no quiso entrar en valoraciones con los cánticos escuchados sobre Setién. “Nosotros estamos a lo nuestro dentro del campo, siempre intentamos hacerlo lo mejor posible y darlo todo. Seguiremos luchando por Europa hasta el final”, sentenció.

El lateral canterano del Betis Junior Firpo, habló al concluir el encuentro sobre el objetivo verdiblanco a principio de temporada, que era revalidar la clasificación para los torneos europeos. “La gente debería darse cuenta de que llevamos dos años luchando por entrar en Europa, el año pasado se consiguió y éste aún nos quedan puntos para poder conseguirlo. Esperemos al final de temporada”, argumentó.

El capitán verdiblanco, Joaquín, también se mostró decepcionado por el partido realizado por su equipo y por no encontrar la manera de cambiar la mala dinámica en la que está sumido el bloque verdiblanco. “Hacemos muchas cosas bien durante los partidos pero no conseguimos sacarlos adelante. Seguimos con esa racha que no metemos goles”, dijo cabizbajo el extremo.

El portuense continuó en la misma línea. “Estamos intentando cambiar cosas para que cambie la dinámica, por una cosa o por otra no acabamos convirtiendo los tantos que nos hacen falta, nos cuesta mucho trabajo y más contra equipos como el Valencia, que defienden tan bien”.

Por último, no quiso tirar la toalla y mandó un mensaje a la afición. “Seguimos en la pelea, vamos a luchar hasta el final. Hacemos muchas cosas bien para sacar adelante los partidos y el día que ganemos el primero, nos acabará saliendo todo”, concluyó el capitán verdiblanco.