Real Madrid - Betis: De digno florero en la fiesta de Mbappé (2-0)

Se quiso rebelar el Betis a un destino ya escrito en su comparecencia en Madrid, donde no sólo Florentino Pérez sino el mismísimo Javier Tebas tuvieron la noche con la que llevaban años soñando: la primera gran fiesta de Kylian Mbappé. La estrella francesa anotó sus dos primeros goles en la Liga española. ¡Que suenen las campanas! Pleitesía, literatura, sonrisas... En fin, todo lo que se esperaba tras una ocasión así y con el Betis de convidado de piedra, de jarrón decorativo o florero que quizá amagó durante unos minutillos, cuando el partido se abrió y Manuel Pellegrini sacó a Vitor Roque, pero acabó como estaba cantado, además con la duda de ese penalti de Rui Silva a Vinícius dudosillo y que caía en la balanza del lado local probablemente por los dos anteriores reclamados y no pitados a Diego Llorente y Sabaly.

Pero estaba escrito que los verdiblancos se iban a quedar ahogados en la orilla tras nadar y nadar en el inmenso mar del Bernabéu, donde además aparecieron las figuras de Alberola Rojas y Muñiz Ruiz en el VAR para el golpe definitivo cuando el Betis intentaba sacar la cabeza del agua después de aguantar más de una hora cortándole las carreras y cerrándole los espacios a Mbappé, labor en la que estuvo colosal Diego Llorente y las ayudas colectivas funcionaban como un reloj.

Porque este Real Madrid es un rival, además de muy bueno, muy físico al que Pellegrini planteó inquietar a través de una falsa presión de Fornals como acompañante de Ruibal para merodear el peligro y, en la medida de lo posible, estar cerca cuando los defensores capitalinos entraran en alguna duda. Algo así como rozó el propio Ruibal con Courtois cuando casi ni se había roto a sudar. Otra vez el chileno, ya con Vitor Roque en el grupo pero demasiado recién llegado, apostó por el catalán como delantero. Ojo, como lo que es, o lo que era antes de que se adaptara –y bastante bien– a otras posiciones como el lateral. Lo que sí es cierto es que no inspira ese empaque que hay que tener para plantarse como nueve en un equipo de Primera División y en un escenario como el Bernabéu, en el que a los seis minutos ya los de Ancelotti habían dejado por primera vez sensación de peligro en un acercamiento. Con Ceballos en el once, no se sabe si como provocación o por necesidad, el Realísimo sonaba cuando arrancaba como una flotilla de aviones F-18.

Vinícius, agarrado por Sabaly. / Europa Press

El Betis, más o menos, la controló decentemente hasta el descanso. El cabezazo de Militao a los 20 minutos era lo más serio que habían hecho los merengues en ataque. Fue en un córner botado por Vinícius en el que su compatriota, a la corta, le ganó la acción a Natan. Rui Silva respondió y el Bernabéu ya empezaba a frotarse las manos olvidando, eso sí, que el Betis también había encontrado un rayito de luz en un cabezazo de Abde tras un centro de Perraud apenas unos minutos antes. Llegar arriba era la segunda parte del plan.

No dar un metro a Mbappé

La primera tenía que ver con contener todo lo posible al tridente de ataque blanco y evitar que Mbappé se encontrara con espacios. Al Madrid le sobran piernas, pero sin Kroos ni Modric le falta fútbol en algunos momentos en la sala de máquinas. Ceballos no es lo mismo y Fede Valverde, un excelente guerrero, no es un cerebro, aunque ayer desatascó la noche con un taconazo mágico que intercaló entre poderosas cabalgadas con las que rompía líneas con suma facilidad.

Pero el Real Madrid apretó sobre todo a vueltas de vestuario. Encendió la caldera del Bernabéu el tridente de ataque. La grada se llevaba las manos a la cabeza cuando Mbappé fallaba a puerta vacía un tiro al palo de Vinícius. Increíble su error, pero estaba en fuera de juego. Ya al Betis le costaba contener la fuerza con que subía la marea y la primera jugada polémica, unas manos claras de Llorente en el área, revolvía más la noche para los madristas. No se señalaba nada. La pelota había ido a la mano separada pero a la espalda del cuerpo. Entre esa petición de penalti y la siguiente Rui Silva repelía un disparo duro de Rodrygo. Después caía Vinícius ante Sabaly. Tampoco había penalti y la cosa se empezaba a poner fea.

Vitor Roque, a escena

Era cuando Pellegrini hacía debutar a Vitor Roque por un desgastado y golpeado Ruibal y el brasileño se presentó con un cabezazo a centro de Sabaly que ilusionó al beticismo. Pero estaba claro que no había nada que rascar. Una genialidad de Fede Valverde en el área dejaba solo a Mbappé con toda la ventaja y tres metros entre su posición y la de Rui Silva. El francés agradecía el taconazo con la izquierda. Daba un brinco Florentino en su asiento en el palco y Tebas allá donde estuviera viendo el partido. Kylian, que ya había marcado al Atalanta en la Supercopa, se estrenaba en la Liga. El primero de muchos, debían pensar.

Ya iba a ser más fácil para el Real Madrid... y también para Alberola Rojas. El VAR avisó y el castellano-manchegó revisó la jugada. La salida de Rui Silva que había evitado el regate de Vinícius era castigada con penalti y el protagonista de la fiesta cogía el balón desde los once metros. Más alegría madridista en el gol de la tranquilidad, el segundo de su gran héroe.

El Betis pasaba por la capital con menos suerte que otras veces. Capeó el temporal todo el tiempo que pudo, pero acabó despachado en la fiesta de Mbappé, en la que la guinda la pudo poner otra estrellita en ciernes, Endrick, tras un gran pase de Brahim.

Se intentó, Otra vez será.