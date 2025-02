Remota posibilidad de última hora entre Álvaro Valles y el Betis

SEVILLA/Las últimas horas de mercado en el Real Betis Balompié parece que van a ser frenéticas. Están en la planta noble del Benito Villamarín en plena búsqueda de un delantero centro que satisfaga las necesidades de Manuel Pellegrini de cara a portería contraria y de momento, parece que esta incorporación se está atragantando. Ha habido muchos nombres que han ido sonando en las últimas horas pero también otros que quedan en incógnita debido a las dificultades de cerrarlos si terminan saliendo a la palestra. Pero no sólo se trabaja en la portería contraria. Habiendo dejado ya un poco apartado el tema del lateral izquierdo y tras las últimas actuaciones de Adrián San Miguel y Fran Vieites, popdría haber un movimiento inesperado y de última hora en las oficinas verdiblancas. Y es que a pesar de que el plan en la portería era claro, ha vuelto a resurgir el nombre de Álvaro Valles.

En la UD Las Palmas existe el interés en solucionar la situación del guardameta andaluz, que lleva varios meses sin jugar en la grada y en una situación bastante incómoda. En pocos meses termina contrato y el acuerdo para firmar por el conjunto verdiblanco está ahí. Pero restando pocas horas para que la posibilidad de que llegue en enero finalice, desde el Betis se va a intentar acometer la operación en el día de hoy, según avanza Fran Campos en 101 TV.

Álvaro Valles, durante un encuentro de esta pasada temporada con Las Palmas. / E.P.

Una situación muy difícil

Ya desde la isla informan que es una opción muy complicada, y lo mismo transmiten en el conjunto verdiblanco. La realidad es que el salario no sería un problema para un futbolista que está deseando vestir de verdiblanco desde hace mucho tiempo, tiene el dorsal 1 totalmente disponible con la salida de Rui Silva y lo único que restaría sería que los dirigentes se pusiesen de acuerdo. De hecho, en alguna que otra ocasión ha hecho gala de su beticismo: "Me lo hacen saber... Es mi casa, ojalá algún día pudiera jugar en el club de mi tierra y el futuro se verá lo que depara. Al final a todo futbolista le gusta triunfar en su tierra". "Llevo siete años fuera de casa. A día de hoy he cambiado, no soy aquel niño. Sigo con la misma ilusión y preparándome para lo que venga, que seguro será mucho mejor", teminó.

La situación se encuentra, al menos tal y como transmiten desde Heliópolis, de la siguiente forma: la prioridad absoluta es un delantero y se irá poco a poco viendo el margen que hay para la llegada de Álvaro Valles y con qué cantidad se puede hablar con la UD Las Palmas. Carecería de sentido alguno por parte del combinado insular no tomar por buena cualquier cantidad (aunque sea baja), por un futbolista por el que no va a recoger nada en junio y que les está costando el dinero hasta el momento sin aportar nada al equipo.