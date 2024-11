Rui Silva: "Hay que ser más veces el Betis que ganó al Atlético"

Ha estado en varias ventanas de traspasos en las quinielas para salir y reclamaba más protagonismo siempre cuando en los partidos importantes siempre le tocaba el banquillo en las rotaciones con Claudio Bravo, pero Rui Silva es en este momento el portero titular en LaLiga para Manuel Pellegrini y lo ha jugado todo. Por eso es una voz autorizado en el vestuario y habla de unas desconexiones, como en Mestalla, a la que no le encuentra explicación y reclama una necesaria "regularidad" en un Betis todavía "con margen de crecer" con un espejo en el que crecer: "Ser más veces el equipo que jugó contra el Atlético".

El meta luso ha asimilado ya la dura derrota contra el Valencia, aunque "los dos primeros días fueron complicados, pero es necesario pasar página para pensar en los siguientes compromisos", señaló el protagonista en Canal Sur Radio. "Fueron momentos. Sabíamos que ellos, después de todo lo que pasó en Valencia y los homenajes, saldrían fuertes y a lo mejor entramos algo desconectados al partido. Luego creo que el equipo reaccionó bien en la primera parte. Luego no hay explicación para lo que pasó al inicio del segundo tiempo. Fueron errores puntuales que nos perjudicaron mucho en poco tiempo y fue complicado reaccionar", explicó.

Es por ello que uno de los problemas de este Betis es la "falta de regularidad". "Queremos salir bien a todos los partidos y es algo que hablamos antes de empezar. Salir enchufados, pero tenemos momentos. Momentos buenos y otros en los que necesitamos encajar un gol para reaccionar. Tenemos que ser siempre el equipo que jugó contra el Atlético. No podemos estar pendientes de lo que pasa en el partido, sino tener más regularidad", aseveró.

El Betis es noveno con 20 puntos tras encadenar tres partidos sin ganar: dos empates y la última derrota: "Es verdad que hubo partidos que podríamos haber ganado, pero también que hay otros que pudimos haber perdido. En el fútbol pasan muchas cosas. En el último mes tuvimos una racha buena reaccionando bien después de perder en Varsovia y el derbi. Ahora venimos de dos malos resultados, pero no todo es malo. No fuimos nosotros en Valencia muchos momentos, pero hay que mejorar, corregir y aprender de lo bueno que hicimos. El equipo tiene margen para crecer", aseguró.

Tras los seis tantos encajados en las dos últimas citas el balance verdiblanco es de 16 goles a favor y 16 en contra, lo que refleja que a este Betis le está "faltando ese punto necesario de eficacia, que por ejemplo tuvo el otro día el Valencia, para todo lo que se genera en ataque". "Hay que definir mejor en el último tercio para coger esa confianza necesaria, pero siempre tenemos ocasiones. Es importante bajar el número de goles en contra. Lo estábamos haciendo fenomenal y tenemos que volver a ser un equipo fuerte desde atrás para después hacer daño arriba".

Esta campaña por fin cuenta Rui Silva con el rol de titular, lo que le ha llevado de nuevo a las convocatorias con su selección después de dos años, aun con el debe de los penaltis. "Es verdad que la confianza es importante para ello y antes me precipitaba más en el juego con los pies. Trabajo en ganar precisión y este año estoy más tranquilo y tomando buenas decisiones. En los penaltis también influye la suerte y la confianza propia. Todo el trabajo previo de estudiar a los lanzadores lo hago, pero no estoy teniendo efectividad. Es una moneda al aire".

Por último, el portero portugués aseguró que está "contento" en el Betis y matizó sus palabras de querer jugar en un grande en Portugal: "Mi futuro pertenece al Betis. Me queda aún un año y medio de contrato más y estoy muy contento aquí. Este año estoy contando con la confianza del míster y eso me da más tranquilidad. Intento ayudar al equipo. Cuando hablé de volver a Portugal era en un futuro a largo plazo, no tenía por qué ser ahora. Soy feliz aquí". ¿Y la posible salida al Nottingham Forest? "Se habló el invierno pasado. Hubo esa posibilidad, pero para que haya un traspaso tiene que haber acuerdo entre todas las partes y cuando no lo hay se queda todo en el aire. Estoy en un gran club y estoy disfrutando con regularidad y la confianza del entrenador", indicó.

Además, Rui Silva valoró la vuelta de Isco, al que ve "muy bien y con ganas". "Es importante tener buenas sensaciones después de tanto tiempo y dos operaciones. Trabaja mucho y tiene muchas ganas. Debe ir poco a poco para que no aparezcan problemas musculares. A ver si vuelve cuanto antes a jugar con nosotros para sumar", finalizó.