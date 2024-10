Ruibal: "El vestuario tiene una espina clavada en Europa de los últimos años"

Seentado junto a Manuel Pellegrini en el Estado del Ejército Polaco, Aitor Ruibal apunta a titular ante el Legia de Varsovia. Lo lógico sería pensar que de lateral derecho, pero Manuel Pellegrini, quizá por no dar pistas al rival o en serio, no lo confirmó. El futbolista, en cualquier caso, lo que quiere "es jugar donde sea", aunque reconoció que arriba se siente mejor. Y ahí puede arrancar en el Betis en la Conference League esta temporada, una competición que ilusiona porque hay cuentas pendientes con Europa.

"El vestuario tiene la espina clavada en Europa de los últimos años. El equipo tiene ganas de hacer un buen año, pero no sólo en esta competición, sino en las tres que tenemos que jugar", indicó el catalán, que añadió: "Al final estamos aquí para ganar. El primer objetivo es pasar esta fase liga. Es una competición que nos ilusiona mucho y vamos con todo como en la liga y en la Copa".

Sobre su posición en el campo Ruibal apuntó: "Lo importante para mí es que pueda jugar, no tengo preferencias. Es verdad que estoy más cómodo arriba, porque siempre he jugado ahí. Atrás puedo sufrir defensivamente, pero tengo capacidad para hacerlo. Mi única prioridad es jugar, da igual la posición", aseguró el futbolista bético, que llega con lalección aprendida por la inespera eliminación ante el Dinamo de Zagreb la pasada campaña: "Todo el mundo sabe lo que pasó el año pasado. Se ha hecho autocrítica. El grupo sabe que sin en Europa no das el 200% no se gana y es lo que pasó en aquella eliminatoria".