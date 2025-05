Seis bajas importantes y dos canteranos con opciones de jugar el Atlético de Madrid - Betis

SEVILLA/En la mañana de este sábado 17 de mayo de 2025, el Real Betis Balompié ha vuelto al trabajo en sesión completa después del segundo empate consecutivo en los últimos partidos. Este fue ante el Rayo Vallecano en Vallecas y con él, prácticamente se esfumaron las posibilidades de conseguir clasificar para la Champions, a pesar de que Isco: “El equipo no se ha rendido, hemos sabido sobreponernos esta temporada a las lesiones, y tenemos que intentarlo hasta el final. Este escudo nos obliga a luchar hasta el final. Mientras las matemáticas den, tenemos que seguir”, y Pellegrini: "Mientras las matemáticas nos lo permitan, vamos a intentar sumar el mayor número de puntos posible. No estamos contentos con los dos últimos empates. En el primer tiempo se pusieron 2-0 y por lo menos el equipo tuvo la virtud de no bajar los brazos y pudimos empatar", apuntasen a seguir peleando.

Es por ello que el Atlético de Madrid no puede esperar este domingo a un equipo relajado y al que ya no le importa la competición doméstica. Al contrario, ya que la idea en Heliópolis es aprovechar los dos partidos restantes para poder recuperar sensaciones en el juego, ofensivas, y sobre todo defensivas.

Ángel Ortiz entrena con el grupo antes de viajar a Madrid / Manu Colchón

Novedades del entrenamiento del Betis

Los futbolistas que no han trabajado junto al resto de sus compañeros han sido: Marc Roca, Diego Llorente, Héctor Bellerín y Fran Vieites (que parece que se van a perder lo que resta de temporada), Chimy Ávila, que debería reaparecer pronto con el resto de sus compañeros, y tampoco Youssouf Sabaly, que ha sufrido un pequeño esguince en el hombro sin afección ósea que lo emplaza, con algo de suerte, para Breslavia.

Por tanto, la mayor de las novedades en cuanto a las bajas ha sido la del senegalés, mientras que en el apartado de las altas no hay mayor noticia que la continuidad que Manuel Pellegrini le da a Guilherme y Ángel Ortiz. Ambos tienen serias opciones de jugar ante los colchoneros, ya que tanto Aitor como Adrián son los únicos jugadores que hay en sus posiciones a disposición del chileno y quedan menos de dos semanas para la gran cita en Breslavia.