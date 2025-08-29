Sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League: conoce en directo a los rivales del Betis

El Real Betis conocerá este viernes a los rivales a los que se enfrentará en la fase liga de la UEFA Europa League a partir de las 13:00. El conjunto de Manuel Pellegrini parte con la ventaja de encontrarse en el Bombo 1, donde se encuentran, a priori, los nueve equipos más fuertes de la competición.

A pesar de conocer a partir de las 13:00 a todos sus rivales en la fase liga de la Europa League, el club verdiblanco no sabrá hasta este sábado 30 de agosto por la mañana el orden de los enfrentamientos y los horarios de los mismos, ya que la UEFA los publica con casi 24 horas de retraso para garantizar la seguridad en todas las sedes donde se disputan los encuentros.

Tras su gran actuación en Europa la campaña pasada, el club verdiblanco espera poder alcanzar la gran final de la segunda competición continental, que se disputa en Estambul, en el Besiktas Stadium, el próximo 20 de mayo de 2026.

Sigue el minuto a minuto del sorteo de la fase liga de la UEFA Europa League en la que el Real Betis conocerá a todos sus rivales en Diario de Sevilla: