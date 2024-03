Lopera, el último adiós a una figura para la eternidad

Allá por la mitad y finales de la década de los 90, un cántico resonaba con fuerza en cada partido que se jugaba en el Benito Villamarín. "Hola, hola, hola don Manuel...", coreaba la afición bética al por entonces presidente, Manuel Ruiz de Lopera. Y ayer volvió a escucharse mientras una representación de los Supporters más veteranos, siempre muy afines al empresario de El Fontanal, portaban –siempre con permiso de la familia– el féretro de Don Manuel hacia la entrada del Cementerio de San Fernando, mientras otros hinchas, con banderas al aire, cantaban el himno del club de Heliópolis. Ya dentro, el cuerpo de Lopera sería incinerado y sus cenizas descansarán en el columbario de la Basílica del Gran Poder.

Amaneció la mañana con lluvia. Gotas de agua que caían de un cielo gris. Días triste para despedir a Lopera. A las 09:30 tuvo lugar el responso y al tanatorio de la SE-30 acudieron muchas personalidades del mundo del fútbol. Clubes, como el Real Madrid, con Emilio Butragueño al frente; y el Sevilla Fútbol Club, con José María del Nido Carrasco y Pepe Castro a la cabeza, estuvieron presentes –la representación oficial del Betis sólo fue el domingo, pero ayer no hizo acto de presencia para despedir al ex presidente–; al igual que ex jugadores del Betis, como Salva, Ito, Tais o Benjamín; Antonio Barrera, ex jefe de prensa del club bético en la etapa de Lopera; Luis Cuervas, hijo del ex presidente del Sevilla; José María Montiel, muchos años preparador físico verdiblanco; y ex consejeros, como Manolo Castaño.

Uno de los que atendió a los medios de comunicación presentes fue Emilio Butragueño, figura del club blanco que resaltó a Lopera: "Tenemos un gran respeto por el Betis y su afición. Teníamos una gran relación con Don Manuel. Él siempre fue muy cariñoso con nosotros. Obviamente, queríamos estar presentes y transmitirle el pésame, por supuesto, del Real Madrid a su familia. Por eso estamos aquí", comenzó diciendo. Al ser cuestionado por anécdotas, el director de Relaciones Institucionales madridista recordó la parcela más carismática del ex presidente: "Recuerdo muchas porque era un gran narrador de anécdotas. Las comidas oficiales eran muy entrañables. Por eso digo, él con nosotros siempre fue muy cariñoso y muy respetuoso con el Real Madrid".

Además, Butragueño desveló que Florentino Pérez, presidente madridista, estuvo entablando conversaciones en los últimos días con la familia de Lopera: "Sí, Florentino ha estado en contacto con la familia. Por eso digo, porque teníamos buena relación con Don Manuel". "Estuvo muchos años como presidente, aparte de eso fue una etapa muy exitosa para el Betis. Ganó la Copa del Rey, jugó la Champions. No cabe duda de que hizo una labor estupenda para su club", concluyó Butragueño.

Después fue Javier Páez, acompañado por la esposa de Lopera, quien expresó lo siguiente: "Agradecer a todo el mundo, a los clubes y a todo el mundo. Me gustaría que se recordara siempre a mi tío. 40 años al lado de él. Me ha enseñado y ayudado mucho. Recordaremos siempre aquellas frases míticas, como 'estábamos en la UVI'. Y sobre todo recordarlo porque todo el mundo lo quiere y se lo han demostrado. Muchas gracias".

Cuestionado por la importancia de la figura de su tío, resaltó lo querido era y cómo sentía el Betis dentro de sí: "Es una figura que traspasó el mundo del fútbol. Me ha llamado Florentino Pérez para darme el pésame. Benjamín, Ito… jugadores llorando por él. Esos jugadores que fichamos de mil millones de pesetas. Salvó al Betis, era inteligente y listo y ya está. Eso se queda. Va a ser muy difícil olvidarlo. Yo voy a intentar que no se olvide". Y nunca se olvidará, porque Lopera siempre será una figura para la eternidad.