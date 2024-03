Serra Ferrer: “Guste o no, Lopera ha escrito una parte da la historia del Betis y hay que respetarlo”

Los éxitos deportivos de Manuel Ruiz de Lopera en el Betis siempre estuvieron ligados a la figura de Lorenzo Serra Ferrer. El balear y el ex presidente verdiblanco formaron un magnífico tándem en dos etapas diferentes en las que también existieron algunas diferencias entre ambos, pero siempre con el máximo respeto entre dos figuras indudables.

Prueba de ello, las palabras del ex técnico y ex director deportivo verdiblanco mientras atendía ayer la llamada de Diario de Sevilla. "Yo en el fondo empezaría por el agradecimiento. Es muy importante. En esta vida todos tenemos luces y sombras en nuestro caminar. Yo creo que Lopera, queramos o no queramos, o guste o no, ha escrito una parte de la historia del Betis y hay que respetarlo. Fue un bético muy entusiasta que en un momento determinado cogió las riendas del club a la deriva", rememora el balear.

Serra Ferrer, por siempre Don Lorenzo, insistió en ese agradecimiento sincero a Lopera por haberle dado la posibilidad de dirigir a un equipo que ha marcado y sigue marcando su vida: "Yo tenía una buena relación, pero también a veces teníamos mucha diferencia en los pensamientos que yo creía y pensaban que era lo mejor para el Betis. Pero le tendré siempre un agradecimiento importante porque confió en mí en un momento difícil y complicado. Y después, las cosas, a veces, tienen que pararse para volver a empezar. Cada uno recapacitó".

Incluso, recuerda el de Sa Pobla su último contacto con el empresario de El Fontanal en su tercera etapa en el Betis cuando estuvo en la dirección deportiva: "Sí hablé con él cuando volví en esta tercera etapa. Hablé con él, pero muy light. Pero sí he tenido contacto con algún familiar suyo por lo que supuso mi estancia allí. Él era muy presidencialista en la gestión del club y yo tenía contacto a diario con él. Y también hicimos una buena relación con la familia".

Cuestionado por vivencias con Lopera en sus dos estancias en el club de La Palmera, Serra sigue teniendo muy presente aquellas temporadas exitosas, con aquel título de Copa del Rey ante Osasuna: "Si la primera etapa fue espectacular, la segunda la superó. Ganamos la Copa del Rey y entramos en la Champions. Si en la primera ocasión ascendimos, fuimos terceros y después repetimos en otra ocasión, en la segunda se superó todo eso".

Por último, Don Lorenzo habla con añoranza sobre las anécdotas que vivió con Lopera después de tantos años en Heliópolis, las cuales guarda en la retina siempre de forma positiva: "Yo podría escribir un libro, una enciclopedia de vivencias con Don Manuel. Me acuerdo de las cosas agradables. Que fueron muy positivas para el club para engrandecer el nombre y la historia del Betis. Y partir de aquí respeto máximo hacia su figura por todas las cosas buenas que siempre quiso darle a su equipo del alma". De esta forma, Lorenzo Serra Ferrer pone en valor la figura de Manuel Ruiz de Lopera, mítico presidente del Real Betis Balompié que el pasado sábado por la noche ponía rumbo hacia el cuarto anillo.