La valoración del Betis al sorteo de la Europa League: optimismo, ilusión y prudencia

Andrés Fernández, jefe de socuting del Betis, ha analizado el sorteo de la fase liga de la Europa League, el cual se ha celebrado este jueves.

Los rivales del Betis serán Feyenoord, Lyon, Nottingham Forest, PAOK, Utrecht, Genk, Dinamo Zagreb y Ludogorets, a la espera de conocer este viernes los horarios de los partidos.

Andrés Fernández ha indicado lo siguiente, en los medios oficiales de la entidad heliopolitana y en los micrófonos de Movistar, sobre los rivales del equipo bético:

Valoración

"La valoración es positiva dentro de la prudencia que hay tener, pero a la vez ilusión por cómo debemos afrontar la competición. Somos conscientes de que para avanzar tenemos que ser muy competitivos".

Fortaleza en La Cartuja

"Todos son rivales difíciles, equipos con mucho nivel. Pero, a priori, contra los equipos más fuertes jugamos en casa, donde debemos ser un equipo difícil de batir. Ser un equipo que de alegrías a la afición. Después de la temporada pasada en la Conference, regresamos esta campaña a la Europa League, competición de mayor nivel, y estamos muy ilusionados".

Paso a paso

"En estos ocho partidos hay que sumar bastantes puntos. No tenemos que pensar más allá. A la vuelta del parón afrontaremos el primer partido intentando estar al máximo nivel".