Valverde elogia al Betis antes de visitar La Cartuja: "Es un equipo que siempre te mira a la cara"

El entrenador del Athletic Club, Ernesto Valverde, compareció ante los medios en la previa del partido que enfrentará a su equipo contra el Betis este domingo en el Estadio de La Cartuja. El técnico rojiblanco no escatimó en elogios hacia el rival, destacando su potencial ofensivo bajo la dirección de Manuel Pellegrini.

"El Betis siempre es complicado, no sólo para nosotros sino para cualquier equipo. En las últimas temporadas somos dos equipos que hemos estado cerca uno de otro y es una buena oportunidad para nosotros", destacó Valverde, reconociendo el alto nivel de la escuadra verdiblanca.

La ofensiva bética y el factor La Cartuja

Valverde se mostró muy respetuoso con el estilo de juego del Betis: "Desde el punto de vista ofensivo siempre son importantes y te miran a la cara permanentemente".

Sobre el escenario del partido, La Cartuja, un estadio que trae "buenos recuerdos" al Athletic por la Copa del Rey de 2024, el 'Txingurri' consideró que jugar allí será "parecido" a hacerlo en el Benito Villamarín. "No es igual, pero sí parecido", incidió, ya que el Betis "juega con su público y siente esa obligación".

El técnico bilbaíno insistió en la "ilusión de seguir sumando" puntos y mantener la racha de victorias lograda en San Mamés ante Sevilla y Rayo Vallecano, a pesar de que la considera "corta y que no significa nada".

La enfermería y la hoja de ruta en el once

En cuanto a la alineación, Valverde no dio pistas sobre sus intenciones. La única duda en el once es la disponibilidad de Iñigo Ruiz de Galarreta, que ha estado entrenando al margen por molestias. "Hemos estado con precaución con él y vamos a ver cómo está el final del entreno. Es una pequeña molestia", se limitó a comentar, sin confirmar su presencia.