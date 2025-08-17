Una visita muy especial en el entrenamiento del Betis

El entrenamiento del conjunto verdiblanco este sábado ha estado marcado por la ausencia de Nelson Deossa, que sigue sin entrenar con el grupo y se va a perder de forma definitiva el partido ante el Elche en esta jornada inicial de LaLiga, pero con la noticia positiva de que Sergi Altimira sí estará disponible, al menos, para unos minutos. El catalán recibió hace dos semanas un golpe en el sóleo que le ha provocado un edema, y con la gestión de cargas de los servicios médicos ha podido entrenar hoy por segundo día consecutivo, ya que trabajó también este sábado con el grupo. Pero también ha sido noticia en la sesión una visita sorpresa en el Betis, de alguien que se puede considerar leyenda del conjunto verdiblanco.

Y es que ha sido Andrés Guardado, que se encuentra en Sevilla por motivos personales, el que ha visitado a la plantilla comandada por Manuel Pellegrini. Al 'Principito' se le pudo ver sentado en uno de los banquillos junto al doctor de la entidad, José Manuel Álvarez, hablando y bromeando de buen grado.

Manuel Pellegrini y Andrés Guardado se abrazan en la despedida del mexicano / Juan Carlos Vázquez Osuna

El mexicano, una leyenda del Betis

Desde su despedida como futbolista verdiblanco siempre han resonado esas palabras que dijo en su día sobre llegar en algún momento de su vida a entrenar al equipo de La Palmera: "Ojalá, será uno de mis objetivos cuando reciba el título de entrenador. Soy de la idea de que hay que demostrar las cosas antes. El Betis debe tener entrenadores bien preparados, trataré de estarlo por si en el futuro pueda llegar. ¿Joaquín como presidente? Imagínate, no sé si eso sería bueno o malo. No dudo en que en su cabeza tiene seguir creciendo dentro del club y conseguir cosas a otro nivel. Que me eche una llamadita", indicó Guardado.