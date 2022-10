Cambridge da los signos que pueden anunciar el desarrollo de Alzhéimer en un futuro

Una de cada tres personas mayores de 85 años en España sufre Alzheimer según datos de la Sociedad Española de Neurología (SEN). Miles de médicos, científicos e investigadores se afanan desde hacer décadas por encontrar síntomas y causas que ayuden a avanzar el desarrollo de técnicas que mejores la calidad de vida de estos pacientes y de anticipar el futuro para frenar cuanto antes el trastorno. La pandemia ha agravado los trastornos de comportamiento de las personas con Alzheimer y las teorías sobre los signos que pueden alertarte del Alzheimer prematuro se extiende entre la comunidad de expertos. Desde Cambridge también han dado los signos principales que pueden anunciar el futuro desarrollo de Alzheimer. Y son estos.

Investigadores de la Universidad de Cambridge (Reino Unido) en un trabajo publicado en la revista Alzheimer's & Dementia: The Journal of the Alzheimer's Association determinan que con el Alzheimer es posible adelantarse hasta aproximadamente una década antes del diagnóstico.

Estudio con medio millón de británicos

En estos momentos, y en la mayoría de casos, cuando los pacientes acceden a los ensayos de pruebas para ponerle remedio a sus problemas de trastorno cerebral, habitualmente es demasiado tarde para restaurar las funciones cognitivas. Sin embargo esto puede cambiar en no demasiado tiempo gracias al desempeño de especialistas como estos de Cambridge, que analizaron registros genéticos, de salud y de hábitos de vida de medio millón de británicos entre los 40 y los 69 años, para determinar que existen cinco signos principales que pueden anunciar el futuro desarrollo de Alzheimer en los seres humanos: la menor capacidad para resolver problemas, el tiempo de reacción ante los estímulos, la falta de memoria para recordar determinas listas de números, la pérdida de memoria prospectiva, o lo que es lo mismo, no acordarse de cosas que tienes que hacer en el futuro más cercano, y fallar en los tests de emparejamiento de figuras familiares (no encuadrar a tu tío con tu tía, a su hermano con su sobrino...).

Menor capacidad para resolver problemas, tiempo de reacción ante los estímulos y falta de memoria prospectiva a partir de los 50 años, entre la lista de síntomas

Además, de este estudio se desprende también que aquellos que una década después terminaron sufriendo alzhéimer tuvieron problemas de caídas en el pasado.

Sin duda, estos avances conseguidos desde la Universidad de Cambridge representan un importante avance para cribar a las personas a partir de los 50 años e iniciar una vigilancia activa en los grupos de mayor riesgo para tratar de intervenir pronto y ayudarles a reducir el riesgo de terminar sufriendo Alzheimer severo.