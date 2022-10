“Contamos con el área cardiovascular privada más completa de Granada”

El Hospital HLA Inmaculada de Granada siempre se ha mantenido a la vanguardia en temas de infraestructura, tecnología y atención sanitaria. Desde el año pasado, el hospital cuenta con el área cardiovascular más completa e innovadora de toda la sanidad privada en la provincia, tanto en material quirúrgico de última tecnología, como en profesionales médicos.

El artífice de este logro es el Dr. José Manuel Garrido, responsable del área cardiovascular del HLA Inmaculada de Granada. El cirujano habló con Granada Hoy para hacernos un balance de su primer año como coordinador de este departamento.

–¿Cuál ha sido el avance de esta unidad en el año que lleva dirigiéndola?

–Estamos en una dinámica de vanguardia y de modernización de la especialidad, siendo cada día menos invasivos, con mejores resultados y más eficientes. Tratamos de aportar a los pacientes, no solo una mayor cantidad de vida, sino también una mayor calidad de vida. Detrás de todo este trabajo hay un gran equipo de profesionales muy cualificado. Dentro de la cirugía cardiovascular privada la oferta diferencial es uno de los pilares básicos. En este sentido, la actividad de cirugía cardiaca es altamente específica, disponiendo, por su complejidad, de una infraestructura humana y tecnológica diferente, hasta el momento solo presente en Granada a nivel privado en el Hospital HLA La Inmaculada.

–Hablamos de cirugías de un riesgo bastante alto. ¿Cómo cree que ha evolucionado la medicina en este tipo de intervenciones quirúrgicas?

–La medicina tiene una dimensión de probabilidad que hay que tener en cuenta. Sin embargo, tratamos de reducir la incertidumbre y aplicar criterios mucho más científicos y técnicos, de tal forma que sea reproducible, que seamos capaces de hacer una cirugía menos invasiva con una incisión de 4-5 cm, o que podamos implantar una válvula cardiaca a través de la arteria de la pierna o del brazo sin necesidad de parar el corazón. Las técnicas de vanguardia van hacía ahí, hacía la mínima agresión. Todo eso lo hacemos porque tenemos un magnífico equipo multidisciplinar que nos ayuda a consolidar los resultados. De hecho, una de las principales ventajas que tiene nuestro equipo radica en la amplia cartera de servicios dirigida al tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. Así, podemos realizar un abordaje terapéutico integral, es decir, ajustamos el tratamiento al paciente y no al revés. Hay veces que cuando solo controlamos una faceta terapéutica forzamos la indicación hacía ella. Lo que nosotros hacemos con este amplio portafolio de técnicas integradas es adaptar siempre la técnica al paciente, tratando de asegurar los mejores resultados.

–¿Por qué se dice que el Hospital HLA La Inmaculada de Granada cuenta con el área cardiovascular privada más completa?

–Cuando iniciamos un programa de cirugía cardiovascular, lo primero que se elabora es un proyecto de gestión que contempla, no solamente una evaluación de las técnicas a realizar y de los requisitos técnicos y profesionales, sino también algo muy importante y básico: la seguridad del paciente. Para poder iniciar un programa existen unos mínimos, que en mi caso se convierten en unas exigencias máximas. Ante esta situación de solicitud justificada de recursos, la Dirección del hospital siempre se ha mostrado favorable, hasta tal punto de que, inclusive, tenemos sistemas de soporte vital como la ECMO para mantener pacientes cuando su corazón o su pulmón no son suficientes (hay pocos centros privados que lo tienen). Junto a ello, el desarrollo de otras unidades del hospital, como la Unidad de Cuidados Intensivos, han experimentado un crecimiento y una potencialización muy alta, no solamente por la nueva unidad que se inauguró prácticamente después de que nosotros empezáramos aquí, sino por la incorporación de profesionales y la dedicación a la formación en el postoperatorio de cirugía cardiovascular. En definitiva, el contexto global del hospital tiene un elevado grado de cualificación, necesario para tratar a pacientes de gran complejidad como los que se someten a cirugía cardiaca.

–¿Qué tan importante son los cambios de hábitos para prevenir futuras enfermedades cardiovasculares?

–Definitivamente el ejercicio de forma regular ayuda a que las personas aumenten su calidad de vida. Cada vez son más frecuentes las patologías cardiovasculares en la gente joven, y la aterosclerosis es una de las principales causas de morbi-mortalidad en nuestro medio. Nosotros, desde nuestra unidad, hacemos un abordaje global de los pacientes cardiovasculares. De esta forma, tras el postoperatorio inmediato, llevamos a cabo un seguimiento estrecho de los pacientes, con objeto de que entren en un programa de rehabilitación cardiaca y que en la fase post-rehabilitación se produzca un efectivo cambio de estilo de vida, para que vivan más y mejor.

–¿Cómo se vislumbra el futuro para HLA Inmaculada en el área cardiovascular?

Mi objetivo es generar una red de trabajo en equipo provincial o regional, para que el paciente tenga un proceso asistencial ordenado y holístico. Es decir, que consigamos atender al paciente de una forma coordinada y sinérgica a través de los distintos profesionales y niveles asistenciales que lo atienden. Con ello no sólo aumentará el número de pacientes sometidos a intervención precoz, sino también una mejor recuperación funcional y una reducción de los costes asociados a cardiopatías no tratadas.

Desde el hospital la confianza que se desborda en su persona es inmensa. ¿Qué tan motivante es esto para usted?

–Para mí es un honor poder tener esa confianza, pero en realidad, yo represento a un grupo de profesionales excepcionales, con un nivel de competencia elevado y objetivamente contrastable. Sí es cierto que hay pocos equipos que tengan una cartera de servicios tan amplia como la nuestra, y que abarca desde las cardiopatías congénitas hasta las técnicas transcatéter más actuales, pasado por la electroestimulación avanzada o la asistencia mecánica circulatoria. La confianza es algo realmente motivador para nosotros y para el propio paciente, que también lo percibe. Cuando una institución deposita esa confianza en sus médicos la calidad percibida por los pacientes aumenta significativamente.