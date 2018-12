Galardón a la implicación con la Esclerosis Múltiple

La Esclerosis Múltiple (EM) es una enfermedad crónica que afecta a 50.000 personas y ya es la segunda causa de discapacidad en adultos jóvenes en España (sólo superada por los accidentes de tráfico). Coincidiendo con el Día Nacional de la EM, celebrado ayer, la Fundación Merck Salud rindió en Madrid homenaje a personas, ideas y proyectos sobresalientes de la comunidad de la EM, entregando los III Premios Solidarios Con La EM, que cuentan con el aval social de la Sociedad Española de Neurología (SEN) y la Fundación del Cerebro. Entre los galardonados está el doctor Guillermo Izquierdo, que recibió el premio como Profesional relacionado con la EM, por su trayectoria profesional como especialista en el manejo de la EM.

El doctor Izquierdo es responsable de la Unidad de Investigación y Tratamiento de la EM recientemente puesta en marcha por el Hospital Vithas Nisa Sevilla y las fundaciones Vithas Nisa y Dinac. Asimismo, Izquierdo ha acumulado una trayectoría profesional destacada como especialista durante décadas en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla.

El doctor Izquierdo ha reconocido al recoger el premio que "La esclerosis múltiple ha sido un reto pero también una oportunidad, he conocido a mucha gente muy importante, tanto profesionales de la salud como a pacientes. Los pacientes son los que más me han enseñado. Pero no estoy de acuerdo en una cosa, esto no es un premio individual, en estos 40 años he trabajado con más de 200 profesionales en diferentes hospitales y desde hace 6 meses trabajo con un nuevo equipo de 10 personas, así que esto no es un premio individual, es un premio de equipo. Muchas gracias, ha sido una gran oportunidad y ahora a ver si conseguimos el reto, que es controlar la enfermedad lo antes posible".

La trayectoria del doctor Guillermo Izquierdo, tanto clínica como investigadora, ya fue reconocida en 2014 por la Sociedad Española de Neurología al otorgarle un premio por su trayectoria científica. En los últimos años, la producción bibliográfica del doctor Izquierdo Ayuso asciende a 250 artículos científicos, publicados en revistas de ámbito nacional e internacional, con un índice de impacto medio superior a 9,5.

El juradod e este premio estvo formado por profesionales de distintos ámbitos: clínico, medios de comunicación, pacientes e instituticiones.