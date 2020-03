Muere el urólogo José María Gil-Vernet, que realizó el primer trasplante en España

El pasado viernes falleció a los 97 años el urólogo José María Gil-Vernet, una figura relevante de la Urología a nivel nacional e internacional. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universitat de Barcelona en 1947, se doctoró con la calificación de Sobresaliente "Cum laude" por la Universidad de Madrid en 1951. Su tesis doctoral versó sobre la implantación de los uréteres en el intestino. Discípulo directo de su padre, se especializó en Urología en 1956. Fue nombrado Jefe del Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona y en 1972, a propuesta del Dr. Estapé, entonces Rector de la Universitat de Barcelona, fue nombrado Catedrático Numerario de Urología. A partir de 1973 fue Director de la Escuela Profesional de Urología, adscrita a la Cátedra y al Servicio de Urología del Hospital Clínic de Barcelona.

En colaboración con el nefrólogo Dr. Antoni Caralps, en 1965, realizó el primer trasplante de un órgano (riñón) con éxito en España. También, en 1978, realizó el primer trasplante del mundo de un testículo humano. Con la colaboración del Dr. Laureano Fernández-Cruz, en 1983, efectuó el primer trasplante de páncreas en España. Fue Vicerrector de la Universitat de Barcelona, desde 1973 a 1980. En 1981 describió la exploración radiográfica tridimensional intraoperatoria del riñón.

A los 65 años se jubila en el Hospital Clínic, lo que no significa la interrupción de su actividad profesional que sigue ejerciendo durante treinta años mas en la Clínica Teknon de Barcelona y en otras instituciones sanitarias catalanas.

Entre otros cargos y consideraciones destacamos la de profesor Emérito de la Universitat de Barcelona (1988), Académico Numerario adscrito a la Sección Tercera (Cirugía) de la Real Academia de Medicina de Cataluña, Académico de Número de la Real Academia Nacional de Medicina el 3 de junio del 2008, docente de la Universitat Autónoma de Barcelona desde 1994 y Medalla Francisco Díaz, máxima galardón que concede la Asociación Española de Urología, en 2008. Ha sido un miembro activo de la Academia de Cataluña y un incansable protector de la Fundación Pere Virgili.

Gil-Vernet ha realizado grandes y valiosas aportaciones en el campo de la Cirugía Urológica que han contribuido a mejorar el pronóstico de numerosas afecciones, consiguiendo que la especialidad sea más eficaz y segura. Sus aportaciones las hemos agrupado en un decálogo:

1.- Sustitución de la vejiga por distintos segmentos de intestino en el tratamiento de las neoplasias y de la tuberculosis vesical;

2.- Abordaje intrasinusal de la litiasis renal;

3.- Trasplante ortotópico de riñón;

4.- La práctica de la cirugía renal bajo hipotermia;

5.- La cirugía renal extracorpórea en hipotermia para las enfermedades vasculares, tumorales y congénitas cuando afectan al riñón y a las vías urinarias;

6.- Una nueva vía de acceso retroperitoneal a los vasos esplénicos;

7.- Trasplantes de órganos (Riñón, Testiculo y páncreas);

8.- Introdujo las técnicas de microcirugía utilizando la microscopía intraoperatoria tanto en Urología como en Andrología;

9.- Ha diseñado y patentado numerosos instrumentos quirúrgicos;

10.- Ha diseñado y patentado un método radiológico para las operaciones de los riñones litiásicos, con la finalidad de obtener la tercera dimensión intraoperatoria.

Todas estas aportaciones han quedado recogidas en artículos publicados en revistas internacionales, en películas y vídeos científicos. Cuenta con noventa películas sobre Cirugía Urológica de gran calidad y rigor científico. Algunas de las cuales han sido reconocidas con la concesión de diferentes premios internacionales de Cine Científico (Congresos Mundiales de Film Urológico de Bruselas, Paris, Cannes y San Francisco).

Todos estos méritos le fueron reconocidos en noviembre del 2009, en Shangai (China), con el premio “Distinguished Career Award” por la Société Internationale d’Urologie.

En noviembre de 2015 recibió un homenaje a los pioneros del trasplante renal en España. Al acto acudió, entre otras personalidades, Javier Solana. Innovador en el campo de la docencia. Sus cursos internacionales de Urología han sido todo un éxito, con más de 2.000 participantes de todo el mundo en sus últimas ediciones. Los participantes seguían en directo las intervenciones quirúrgicas, que se realizaban en el Hospital Clínic, desde el Palacio de Congresos de Barcelona.

Ha venido en los últimos veinte años más de una docena de veces al Hospital Universitario Virgen Macarena. En todas las ocasiones llevaba a cabo intervenciones quirúrgicas de gran complejidad y nos proyectaba sus magníficas películas sobre cirugía urológica. Siempre hemos aprendido de el. La ultima vez que vino al Hospital para operar fue el 10 de Febrero de 2016 (Fotos). Llevo a cabo tres intervenciones que se iniciaron a las nueve de la mañana y terminaron a las once de la noche. En esa fecha acababa de cumplir 93 años (Fotos). La ultima vez que vino a Sevilla fue con motivo del LXXXII Congreso Nacional de Urología (Junio, 2017), del que fui presidente. En el Acto inaugural fueron distinguido los Profesores Gil-Vernet y Leiva, ambos grandes amigos. Este último, también fallecido, fue presidente de la Asociación Española de Urología.

Ha pertenecido a más de cuarenta instituciones nacionales e internacionales como Miembro de Honor, Miembro Honorario, Miembro de Mérito, Presidente de Honor, Presidente Honorario, Académico de Honor, Académico Honorario, Socio de Honor o como Socio de Mérito. La última consideración que le fue otorgada es la de Académico de Honor de la Real Academia de Medicina de Sevilla (Sevilla, 2019). Desgraciadamente no pudo leer el discurso de entrada.

Pero el profesor José María Gil-Vernet tiene otra faceta muy personal desde muy joven: "La competición deportiva y el deporte", que lo ha llevado a cabo con la caza y la pesca. Esta faceta creo que es bueno que se conozca para que las generaciones de médicos jóvenes en general y en particular la de urólogos comprueben la importancia que tiene desarrollar la fuerza de voluntad. El valor de la fuerza de voluntad en la actividad física y deportiva se refleja en nuestra actividad profesional. El contacto con la naturaleza y el ejercicio físico que estas actividades comportan le ha permitido mantenerse en muy buena forma tanto en los aspectos físico como psíquico. Campeón de “Tiro de Pichón” (Premio Rogelio Roca) en Caldes d’Estrach (Barcelona, 1946); Ganador del Campeonato de “Tiro al Plato” de Cataluña” (1945); Ganador de la Copa M. Lligé en “Cover automatic trap”, una modalidad de Tiro al Plato. (Barcelona, 1950); Campeón de España de “Tiro al Plato” (Málaga, 1946) y Campeón de España de “Tiro al Plato” (Madrid, 1947). Todos estos logros deportivos le llevaron, en 1964, a ser considerado una de las “Mejores escopetas del País”.

La caza, que no es dar tiros a diestros y a siniestros, como deporte proporciona, al estar en contacto directo con la naturaleza, un bienestar físico y mental a quien lo practica huyendo del estrés que produce el vivir en las grandes ciudades. El punto ecologista, como me comentaba con frecuencia el profesor, no puede ser incompatible con la vertiente cinegética porque el cazador es el primer conservacionista y al que más le interesa que las diversas especies cinegéticas sigan existiendo y se reproduzcan de una forma controlada. Pero el arte de la caza lo complementaba con la pesca. Su ilusión por ésta, tanto marítima como de río, lo convirtieron en un gran experto.

Con su fallecimiento, hemos perdido a uno de los urólogos más importante a nivel internacional. Al funeral, organizado con rigor, asistieron numerosos amigos y discípulos. En lo que a la Urología respecta destaco la asistencia de la presidenta de la Sociedad Catalana de Urología. La ausencia de las autoridades políticas locales y autonómicas fue evidente.

He tenido el privilegio de ser amigo de un gran español y un magnifico catalán. Descanse en paz.

Prof. Jesús Castiñeiras Fernández

Catedrático de Urología (Universidad de Sevilla)

Jefe del Servicio de Urología del H. U. Virgen Macarena (Sevilla).