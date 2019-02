Responsabilidad ante herramientas muy poderosas

La ficha 'Editando genes: recorta, pega y colorea' Lluís Montoliu.Next Door Publishers (2018). 436 páginas PVP: 24,70 €.

"Me encanta mi trabajo. Y me encanta contar lo que hacemos, cómo y por qué lo hacemos. La investigación es apasionante, un privilegio. Pero poder explicarla a los demás es un lujo adicional y conlleva una enorme satisfacción. Siempre me gustó escribir y, por eso, soy muy afortunado de que una parte importante de nuestra labor investigadora sea trasladar a nuestros colegas, y a toda la sociedad, lo que vamos aprendiendo y descubriendo en forma de artículos científicos, de divulgación, en medios de comunicación o, directamente, en libros como este que ahora publico". así explica Luis Montoliu, uno de los referentes españoles en la biotecnología aplicada a la edición genética, el objetivo de su último libro. Desde 2013, el sistema CRISPR/Cas se ha utilizado para la edición de genes (agregando, interrumpiendo o cambiando las secuencias de genes específicos) y la regulación génica. En su libro, Lluís Montoliu explica el origen bacteriano de las CRISPR, la labor del investigador español Francis Mojica en el descubrimiento de su función primordial como un eficaz sistema de defensa, cómo se fueron descubriendo los componentes del sistema CRISPR, cómo otros investigadores se percataron de que podía usarse para editar genes, y toda la revolución tecnológica que ha venido detrás. El autor analiza en la obra las aplicaciones de estas técnicas en campos como la Biología, la genética o la genómica; su traslación a la biomedicina y a la investigación sobre enfermedades humanas o en el desarrollo de nuevas terapias; en biotecnología, tanto en plantas, animales como en hongos y bacterias, para mejorar la producción, la salud o la adaptación al medio ambiente. Asimismo, aborda también aspectos éticos, como "la responsabilidad que asumimos al utilizar unas herramientas tan poderosa", en palabras del autor.

Lluís Montoliu es doctor en Biología, investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Centro Nacional de Biotecnología, y del Centro de Investigación Biomédica en Red en Enfermedades Raras, del Instituto de Salud Carlos III.