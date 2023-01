“Es una enorme satisfacción saber que estás ayudando a muchos jóvenes a formarse”

Cuando las cosas se hacen con ganas, esfuerzo y motivación, el resultado muchas veces es extraordinario. Este es el caso de Juan Cebrián, fundador de SINFSA (Sociedad Independiente de Formación Sanitaria), quien ha levantado una empresa de la nada. Todo empezó como un pasatiempo, Juan, prejubilado desde hacía algún tiempo, invirtió su tiempo libre en crear una empresa que pudiera formar a sanitarios para poder obtener un empleo.

Granada Hoy visitó las instalaciones de SINFSA en Armilla para conocer de primera mano la calidad de esta institución. Juan Cebrián, nos abrió las puertas de su empresa para contarnos acerca de toda la oferta educativa que se le ofrece a los alumnos.

“Cuando me prejubilé yo no podía quedarme sin hacer nada, siempre he sido una persona muy activa y es por eso por lo que abrí SINFSA. Empezamos en la Cámara de Comercio, pero nos fueron quedando pequeñas las instalaciones, así que decidimos mudarnos a este complejo en Armilla. La verdad que la historia es un tanto curiosa, empecé yo solo trabajando en mi casa, era la forma en la que podía distraerme. Es lo que siempre he hecho en toda mi vida, mi función es asesorar, es importante recalcar que somos una empresa sin ánimo de lucro, al menos para mí, ya que 12 familias están viviendo de esto. He tratado de poner mi experiencia profesional para que otros puedan vivir de esta empresa, es una gran satisfacción saber que he podido crear puestos de trabajo y es una forma de retribuirle a la sociedad”, menciona Juan, quien ha comprendido la importancia de formar profesionales en el ámbito sanitario.

“Esto es como todo, nos preocupamos de las cosas cuando ya nos pasaron. Nosotros nos hemos dado cuenta de que hay muchas empresas que necesitan formación sanitaria, es decir, lo vemos con el curso que tenemos ahora de Soporte vital básico, los negocios cuentan con su desfibrilador, ya que por ley deben tenerlo, pero no lo saben usar. Nuestra misión es visitar a esas empresas y formar a los empleados para que puedan estar preparados. Contamos con 183 alumnos que se están preparando las oposiciones, de esos, algunos obtendrán plaza, otros cogerán puntuación para hacer sustituciones. Nosotros debemos formarlos para poder crear puestos de trabajo y al estar en el sector sanitario también tenemos como misión ofrecer cursos que ayuden a salvar vidas. Brindamos los conocimientos para saber actuar ante cualquier situación”.

Una escuela con tecnología de punta

Las instalaciones de SINFSA cuentan con las mejores herramientas en tecnología, una cuestión que para Juan era muy importante cubrir. “Hemos comprado lo más nuevo en el mercado y no solamente por tener lo mejor, sino porque nos lo exigen. Nuestros ordenadores deben tener unas características mínimas, nosotros las hemos superado. Contamos con una televisión que usamos como pizarra, la cual es táctil, se conecta por Bluetooth y nos sirve para realizar muchas presentaciones, es una auténtica maravilla. En tecnología tenemos lo mejor del mercado, ya que los equipos los han traído recientemente”, destaca Juan, que también afirma que el sistema sanitario de España es muy bueno, pero necesita mejorar en ciertos aspectos.

“La sanidad en el país está bien, creo que la Junta de Andalucía y el Gobierno han trabajado de buena forma. Sin embargo, pienso que el usuario tiene excesivos derechos y muy pocos deberes. Hay que exigirle más a los pacientes, lamentablemente cada día hay más agresiones a los sanitarios, eso no puede pasar, se tiene que hacer algo al respecto. Es cierto que la Administración se ha encontrado con un gran problema que es que no tienen profesionales, no hay médicos, no hay enfermeros y no porque no quieran contratar, sino porque no hay. En parte es culpa de ellos, ya que muchos profesionales han salido de la provincia porque aquí los contratos son miserables. El Servicio Andaluz de Salud y la Consejería de Desarrollo y Bienestar Social tiene que cambiar y actualizar sus bolsas de empleo. Es ridículo que el corte se base en el año del 2021, es decir, se están dando contratos por una puntuación injusta y eso va a seguir pasando en los siguientes años porque no se hace nada al respecto. Luego está el problema de las oposiciones, la Consejería abre unas oposiciones y luego convoca otras cuatro años más tarde sin resolver las anteriores, una persona puede haber cogido plaza, pero como no se hace oficial pues no puede hacer posesión de ella y no le queda más remedio que inscribirse de nuevo. La gente está descontenta, por eso hay muy pocos profesionales y al final terminan yéndose a otras comunidades en donde se les trata mucho mejor”.

Para Juan la Formación Profesional es algo prioritario en España, pero comprende que las nuevas generaciones son más difíciles de enseñar. “La gente ahora hace el mínimo esfuerzo por las cosas debido a las facilidades que nos dan las nuevas tecnologías, se tienen que esforzar más, pero no lo hacen porque se les da de todo. Deben comprometerse más con la sociedad y trabajar. Hoy en día los padres le dan todo a sus hijos y eso está bien, pero hay que enseñarles a ganarse las cosas también. Nosotros nos movemos en la Administración Sanitaria, para una categoría profesional hay 100 plazas y se presentan 10.000 alumnos, no es fácil, obviamente van a entrar los mejores, los que en verdad se sacrifican. Mi mensaje para los jóvenes es que se tienen que esforzar más, nosotros les damos las herramientas, pero son ellos los que deben aprovecharlas al máximo”.