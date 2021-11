Vitaldent sufragará el 100% de los tratamientos de dos mujeres supervivientes de la violencia de género

En su apuesta como agente de cambio frente a la violencia de género el grupo de salud dental Vitaldent continua apoyando a la Fundación Ana Bella en virtud del acuerdo de colaboración que ambas entidades firmaron en 2020.

Vitaldent se hará cargo de sufragar el 100% de los tratamientos bucodentales de dos mujeres supervivientes de violencia de género pertenecientes a la Fundación Ana Bella. De esta forma, el grupo de salud bucodental no solamente cuidará de la salud bucodental, sino que contribuirá a la reinserción social y laboral de estas mujeres.

Los tratamientos valorados en 3000 euros serán llevados a cabo en las clínicas con las que cuenta Vitaldent en Granada y Málaga, lugares de residencia de las mujeres beneficiadas por esta acción.

Mar C.F. es una de las mujeres que serán atendidas por clínicas Vitaldent. Mar es una mujer muy proactiva, siempre ha trabajado cara al público, pero tiene un problema en la boca que le está restando oportunidades, por lo que siente “vergüenza y baja autoestima”. En la última entrevista que hizo le dijeron literalmente “que no la contrataban porque no tenía presencia por el estado de su dentadura”. Comenta que su problema es hereditario, que sus hermanos/as también lo han tenido. Para ella la colaboración de Vitaldent supone: “no solamente me han hecho feliz a mí sino también a mi hijo, porque con la dentadura en condiciones puedo trabajar y ser alguien, ya nadie me va a ridiculizar y mi hijo va a tener a su madre ahí para sacarlo adelante, me habéis devuelto la vida, mil gracias, esto no tiene precio.”

Amparo L.Q. es una mujer superviviente a la violencia de género que, gracias a la ayuda de Fundación Ana Bella, pudo cambiar de ciudad para iniciar una nueva vida lejos de la persona que la maltrataba.Amparo actúa como agente de cambio coordinando la red de mujeres supervivientes en Granada, apoyando con su ejemplo a otras mujeres. Pero llegó la pandemia, perdió el empleo, desde entonces, aunque ha realizado diversas formaciones y programas de inserción laboral no ha logrado insertarse. Para Amparo la colaboración de Vitaldent supone: “últimamente nada me había hecho tan feliz como cuando me dieron la noticia que Vitaldent cubriría mi tratamiento, ya que desde que superé la violencia no he contado con medios económicos para acudir a una clínica dental. Doy gracias a Vitaldent por hacer realidad este sueño de sonreír nuevamente ya que además de mejorar mi salud física sé que también lo hará mi autoestima y mi salud mental.”

Grupo Vitaldent y la Fundación Ana Bella

Vitaldent y la Fundación Ana Bella colaboran gracias a un acuerdo de colaboración en el que el grupo de salud bucodental actúa como agente de cambio frente a la violencia de género en la que facilitará formación en prevención de violencia de género a sus empleados y empleadas y apoyando a mujeres supervivientes mediante el reparto de unas tarjetas gestionadas por Fundación Ana Bella específicas con las que las beneficiarias disfrutarán de ciertas ventajas en las clínicas Vitaldent para el cuidado de su salud bucodental y la de sus hijos e hijas.

En el contexto de esta colaboración, Vitaldent donó en 2020 tres bancos de plástico reciclado a partir de 30.000 cepillos de dientes a la Fundación Ana Bella, que formará parte del equipamiento de la casa de acogida que están construyendo junto a la Asociación de Mujeres Supervivientes de Guinea Bissau.

Vitaldent, plataforma líder de salud bucodental, contribuye así a la construcción de la primera casa de acogida para mujeres maltratadas en el país africano, concretamente en la ciudad de Bafatá que, en una primera fase, será el hogar de 10 mujeres y sus hijos e hijas, y que contará con un restaurante y una panadería, cuyos ingresos apoyarán la sostenibilidad del recurso.