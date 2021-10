Advierten del riesgo de no manipular adecuadamente algunos fármacos

Gran parte del problema es que hay fármacos, como los empleados en quimioterapia , que son reconocidos como peligrosos. Sin embargo, hay otros de uso más frecuente, como inmunosupresores , antivirales o antiepilépticos , cuyos efectos son menos conocidos y, por tanto, no siempre son tratados con el debido cuidado. De esta forma, hay que valorar el riesgo en tratamientos que se utilizan con pacientes trasplantados para evitar el rechazo, en artritis reumatoide o incluso para el tratamiento de embarazos ectópicos. No solo en los hospitales. También en los domicilios de los pacientes.

La exposición habitual

Los expertos indican que el riesgo no solo está en el contacto durante la preparación y administración, también al manejar residuos, áreas contaminadas, líquidos corporales o incluso con la ropa de cama. A este respecto Tamara Domingo, enfermera Pediátrica, destaca la importancia de no olvidar medidas de protección tan sencillas como el uso de bata, guantes y mascarilla. En la misma línea, Guadalupe Fontan, coordinadora de la guía y miembro del Instituto Español de Investigación Enfermera, llama a la calma y recuerda que no se trata de alertar a las familias, sino de aportar formación e información para tener una mayor seguridad. En el caso de los profesionales, recuerda que el problema no radica en una exposición puntual, sino cuando es habitual. Por ello es necesario hacer un seguimiento a determinados profesionales que cuenten con una mayor exposición.