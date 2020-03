Un vídeo difundido ayer domingo por las redes sociales y que se hizo viral en pocos minutos por el mensaje positivo que logró transmitir a la sociedad española en unos momentos tan complicados como los que atraviesa por la crisis sanitaria del coronavirus puso de inmediato en el foco mediático al doctor Pedro Sosa, especialista en Medicina Interna del Hospital de Riotinto.

Y es que este médico natural de la localidad costera de Isla Cristina, aunque residente en el municipio serrano de Aracena, se coló de repente no solo en los hogares de los millones de españoles que permanecemos confinados para hacer frente al covid-19, sino también en las cuentas de Twitter, Facebook y otras redes sociales de muy distintos líderes de opinión a nivel nacional como fue el caso del político Íñigo Errejón o el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte, que no dudaron en compartir un documento gráfico con el que tanto el doctor Sosa, como el resto de sanitarios del Hospital de Riotinto, quisieron agradecer la racionalidad con la que la sociedad onubense se ha tomado el uso de los servicios médicos en las últimas horas.

“Va por todos los que lo estáis haciendo posible. Desde los que os quedáis responsablemente en casa hasta los que, día a día, con vuestro trabajo, hacéis que el mundo siga funcionando. Hoy el aplauso os lo damos nosotros”, afirma el médico onubense en el vídeo, de apenas un minuto de duración, que concluye con todos sus compañeros aplaudiendo en la entrada principal del centro sanitario.

En declaraciones posteriores a Huelva Información el doctor Sosa aseguró que la idea surgió por la mañana de forma “improvisada” tras la llamada que recibió de su hermano, que también es médico y que trabaja en el hospital madrileño de La Paz, donde “me comentó que el personal sanitario acusa ya un enorme cansancio por la gran cantidad de casos de coronavirus a los que están atendiendo”.

Una situación que, según pensó, no debe producirse en Andalucía, donde el pico de infectados “podría llegar en una semana o diez días”, a lo que añadió que cuando se produzca “pueden pasar dos cosas, o que lo haga de refilón, o que nos pille de lleno”, algo que quiso dejar claro, “no va a depender del sistema sanitario, sino del grado de civismo y responsabilidad que mostremos estos días los ciudadanos andaluces permaneciendo en casa”.

Y es que, según sus palabras, el virus “se transmite de persona a persona, y si no hay personas, no hay virus”, por lo que se mostró convencido de que con la medida de permanecer en casa “es muy posible que logremos espaciar los casos el tiempo suficiente como para que la atención del sistema sanitario pueda ser buena” teniendo en cuenta que “es muy probable que en unos meses prácticamente toda la población andaluza pase el virus”.

Otro de los mensajes que el doctor Sosa ha querido dejar claro se centra en apelar a la responsabilidad de los ciudadanos para que “sigan haciendo un uso racional” de los recursos sanitarios, entre los que destacó los servicios de urgencias tanto de los centros de salud como de los hospitales. Según añadió “si ocupamos espacios en las urgencias puede llegar una persona mucho más frágil y que realmente necesite ser atendida, la cual tenga que esperar una cola. Y con este virus, especialmente en pacientes pluripatológicos, el tiempo para salvar vidas es fundamental”.

En este sentido, aseguró, ayer me quedé “muy gratamente sorprendido” porque de camino al trabajo, entre Aracena y Riotinto “me encontré con dos pueblos y una carretera totalmente desiertos, con todo cerrado, y para rematar con que eran las 11:30 y las puertas del servicio de urgencias aún no se habían estrenado".

“Así si se pueden salvar vidas por coronavirus, porque en estas condiciones llega una persona en estado grave, la detectamos de inmediato, e iniciamos rápidamente las medidas para intentar evitar la tragedia”. A pesar de todo ello, y del mensaje optimista que transmitieron en su vídeo, Pedro Sosa reconoció que la de ayer había sido una mañana “rara”, en la que “no paramos de enviarnos mensajes de ánimo entre el personal sanitario de distintos puntos de España porque hay lugares donde muchos están ya superquemados”. Así asegura que se lo contó su propio hermano después de una noche “terrible” por el elevado número de casos con coronavirus, a lo que se une que “muchos sanitarios están enfermando, por lo que tienen que guardar cuarentena, lo cual desbarata todos los planes, turnos y cuadrantes que se hagan”.

Por todo ello, prosiguió, “la actual respuesta de la sociedad andaluza es la mejor forma de evitar que aquí pase lo mismo. Y si lo hemos empezado a hacer bien, ¿porque no vamos a seguir haciéndolo?. Sería un grave error porque habríamos hecho lo más difícil, paralizar un país, para después romper la actual inercia de contención domiciliaria dando al traste con todo el esfuerzo”.

Aunque piensa que las actuales medidas para frenar el avance del coronavirus debían haberse adoptado un poco antes, Sosa no dudó al afirmar que “ahora es el momento de confiar en quienes están dirigiendo esta crisis, de ir todos a una y de mirar hacia adelante, ya que la única verdad que hay en esto es que de nosotros va a depender que el mazazo venga de golpe, o que sea más pausado y que, aunque con muchas dificultades, podamos salir de esto”, indicó Sosa, que mostró finalmente su confianza en los andaluces: “a la historia me remito y no es la primera vez que en Andalucía las pasamos putas. Además, creo que la gente está tomando conciencia de la envergadura de este problema, y de las consecuencias positivas de decisiones tan pequeñas como no salir de casa”.