¿Podemos combatir con ajo el colesterol?

Lo bueno del ajo es que, aunque no te guste su sabor, se puede consumir de muchas maneras y aprovechar así sus beneficios. En pequeñas cantidades se puede incluir en salsas, ensaladas, carnes, en las sopas o para aliñar es un ingrediente excelente. Así que no hay excusa para no ingerirlo. Se puede mezclar con el limón, ya que el jugo del limón posee propiedades antiinflamatorias y desintoxicantes. Ayudan a controlar los niveles de triglicéridos y colesterol.

Si bien es cierto que crudo, es la mejor forma de consumirlo porque de esta manera conserva todos sus nutrientes y propiedades al 100%.

Rico en minerales y vitaminas

Además de todos los beneficios anteriores, el ajo es un alimento con rico en minerales (selenio, potasio, fósforo, magnesio, zinc y yodo) y vitaminas (destacando las del grupo B, como la B1, B3, B6 y pequeñas cantidades C y E). Según la Fundación Española de la Nutrición, por cada 100 gramos de porción comestible de ajo se obtiene: