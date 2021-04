La Real Sociedad Española de Química y Lilly premian al investigador de Jesús Campos

El Doctor Jesús Campos, investigador del Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla, ha sido reconocido con el Premio ‘Joven Investigador 2021’, que anualmente entregan Lilly y la Real Sociedad Española de Química (RSEQ). Este galardón distingue la excelencia en la calidad científica y en la trayectoria profesional de jóvenes promesas españolas menores de 40 años.

El trabajo premiado se centra en la exploración de modelos inusuales de cooperatividad química con el objeto de descubrir nuevos mecanismos de activación molecular. “El fin último de estas investigaciones es la extensión de estos procesos moleculares al desarrollo de catalizadores cooperativos que sean eficientes en procesos de interés industrial y medioambiental”, explica Jesús Campos.

“Este prestigioso premio supone más entusiasmo para seguir trabajando en la exploración de nuevos retos en química organometálica y catálisis cooperativa. Es además un reconocimiento directo al esfuerzo de todos los estudiantes y colaboradores con los que he tenido la suerte y el privilegio de desarrollar mis investigaciones”, ha señalado Campos.

El Premio ‘Joven Investigador 2021’ incluye una dotación de 3.000 euros que se entregará en el contexto de una reunión telemática organizada por la RSEQ y que se celebrará a finales del mes de junio o principios del mes de julio. En el transcurso de esta sesión, el Doctor Jesús Campos impartirá la conferencia “Unconventional Modes of Chemical Cooperation for Bond Activation and Catalysis”, en la que el investigador mostrará los resultados en varios de los sistemas cooperativos

que ha desarrollado en los últimos cuatro años. “Todos ellos tienen como peculiaridad que se basan en la cooperación química entre dos átomos metálicos mediante procesos muy poco usuales. Esto nos ha permitido descubrir varias transformaciones químicas que eran desconocidas hasta la fecha y empezar a explorar sus aplicaciones en catálisis”, detalla el premiado.

Para Juan Velasco, director del centro de I+D de Lilly España, estos premios “son un ejemplo de la apuesta que hace Lilly por apoyar el tejido formativo e investigador español. Respaldamos y seguiremos respaldando este tipo de iniciativas para que siga habiendo ciencia y se siga avanzando en la investigación”, ha comentado.

Por su parte Antonio Echavarren, presidente de la Real Sociedad Española de Química (RSEQ), ha destacado el especial interés que tiene la entidad que preside por fomentar la participación activa de jóvenes investigadores en premios como los que promueve la RSEQ en colaboración con Lilly. “Estos jóvenes talentos conformarán la química española del futuro, por eso estamos orgullosos de brindarles toda la ayuda que sea necesaria para dar mayor visibilidad a sus investigaciones y proyectos”, según ha afirmado.

Jesús Campos, un CV brillante

Jesús Campos es Licenciado en Química por la Universidad de Sevilla y cuenta con un postgrado en Química Orgánica otorgado por la Universidad de Manchester. En 2012 obtiene el Doctorado con mención especial internacional en Química (Química Organometálica y Catálisis) tras pasar una estancia en la Universidad de Carolina del Norte en 2010. También ha trabajado en la Universidad de Yale como investigador postdoctoral trabajando en proyectos de catálisis verde y transformaciones relacionadas con la energía (2013-2014) y en la Universidad de Oxford entre 2014 y 2016.

Desde 2016 trabaja en la Universidad de Sevilla; primero con una beca Marie Curie IF y un año más tarde, con un puesto permanente como investigador del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) para desarrollar su carrera independiente en el Instituto de Investigaciones Químicas (IIQ), centro mixto del CSIC y la Universidad de Sevilla. Es autor de numerosos artículos científicos y varios proyectos de investigación, ha participado en seminarios y conferencias como invitado y cuenta con experiencia en la enseñanza y en la supervisión de estudiantes de grado y posgrado. En su CV figuran además varios premios y distinciones a su labor investigadora. Es miembro de la Real Sociedad Española de Química, de la Sociedad Química Estadounidense (ACS, por sus siglas en inglés), de la Royal Society of Chemistry de Reino Unido y desde 2020, académico de número de la Academia Joven de España (AJE)